La Paeria reformarà la xarxa de semàfors a l’avinguda de Balmes aquest diumenge
Es tallarà el trànsit en un tram entre Ricard Viñes i Camp de Mart
Aquest diumenge, l’ajuntament de Lleida ha programat unes obres per a millorar la xarxa de semàfors a l'avinguda de Balmes, a l’altura de Camp de Mart.
Els treballs s’allargaran tot el dia, i tenen l’objectiu d’optimitzar la regulació del trànsit, alhora d’incrementar la seguretat viària.
Pel que fa a la circulació, es mantindrà un carril de pujada en direcció Rovira Roure. En sentit Rambla Aragó, el tram comprès entre Ricard Viñes i Camp de Mart romandrà tallat, i els vehicles es desviaran per Prat de la Riba, Sant Martí i Camp de Mart. L’accés al pàrquing de Ricard Viñes i als garatges dels veïns i veïnes del tram afectat estarà garantit en tot moment.