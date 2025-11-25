EN PRIMER PERSONA
Maria, usuària d'un servei d'acollida per a dones en situació de violència masclista de Lleida: "És important comptar amb suport i veure que no estàs sola"
Explica a SEGRE que fer el primer pas és difícil, per la qual cosa considera essencial saber que es compta amb recursos que t’acompanyin
“Necesitaba ajuda per a mi i per al meu fill, tenir un lloc per sortir de casa i tenir protecció”, explica la María, usuària d’un servei d’acollida per a dones en situació de violència masclista.
Explica a SEGRE que fer el primer pas és difícil, per la qual cosa considera essencial saber que es compta amb recursos que t’acompanyin. “Ni tan sols no sabia que existia aquest tipus d’ajuda i quan em vaig trobar en aquesta situació, des dels serveis socials em van informar que podria accedir a un pis d’acollida i que, a més, tindria un acompanyament durant el dia que ens guiava, i això em va reconfortar.”
Així mateix, comparteix que “separar-te i denunciar no acaba amb el problema i cal treballar en això. Jo ho he fet i ara estic molt millor, em trobo més tranquil·la i he pogut superar la por, i tot i que encara en tinc, ja ho puc controlar i així fer més coses”. En aquest sentit afegeix que “estic portant la vida que no havia pogut abans perquè em dedicava a protegir-me. Sabia que no seria fàcil, però ara estic bé”. Per això, anima les dones que es trobin en la mateixa situació que ho denunciïn i demanin l’ajuda que necessitin.
No obstant, considera que l’acompanyament es podria millorar. Per exemple, a nivell judicial assenyala que “des de l’inici s’hauria de poder comptar amb un acompanyament, des del primer judici”.
A nivell laboral, opina que s’haurien de tenir en compte les necessitats que afronten aquestes dones. “En el cas que tinguis fills, cal una flexibilitat”, assegura, també accedir a formació. Per a la María, “és important no comptar només amb una ajuda bàsica, sinó amb un acompanyament per poder tirar endavant i crear un futur en què et puguis valer per tu mateixa”.
NO ESTÀS SOLA
Esports
Acollits més de 900 dones i menors en pisos d’urgència a Lleida
Laura García