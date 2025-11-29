Black Friday 2025: Comanda retardada, danyat o en mans del veí? L’OCU t’explica què fer
L’arribada del Black Friday 2025 ha consolidat les compres per internet com una de les èpoques de més activitat comercial a Espanya. Tanmateix, aquest auge ha implicat un increment notable d’incidències en les entregues de paquets, generant preocupació entre els consumidors.
Retards injustificats, paquets extraviats, productes danyats o entregues en domicilis equivocats són alguns dels problemes més freqüents. Davant d’aquesta situació, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat una guia amb recomanacions perquè els compradors coneguin els seus drets i sàpiguen com actuar.
Entre les principals recomanacions es destaquen: contactar primer amb el venedor, recopilar tota la documentació de la compra, fer fotografies dels productes danyats i presentar reclamacions formals si la situació no es resol. A més, l’entrega de paquets a tercers sense autorització, pràctica il·legal a Espanya, pot derivar en reclamacions tant al venedor com a l’empresa de missatgeria i fins i tot implicar denúncies davant de l’Agència de Protecció de Dades.
L’OCU insisteix que conèixer els drets del consumidor és clau per garantir la correcta recepció de les comandes i la compensació en cas d’incidències durant aquesta temporada d’alt volum de vendes online.