El “consum fantasma” dispara la factura elèctrica: L’electrodomèstic que gasta més fins i tot apagat
Cada vegada més llars mantenen endollats televisors, ordinadors, carregadors i petits electrodomèstics fins i tot quan no estan en ús. Tanmateix, aquest hàbit té un impacte directe tant en la seguretat com en el consum energètic. És el que es coneix com a “consum fantasma” o consum en standby, l’energia que els aparells continuen demandant malgrat estar apagats, sempre que continuen connectats al corrent.
A Espanya, aquest consum invisible pot representar fins el 10% del total de la factura de la llum, el que es tradueix en més de 100 euros extra a l’any per mantenir endollats dispositius que no s’estan utilitzant. Apagar regletes i desendollar electrodomèstics es perfila així com un gest senzill i eficaç per reduir la despesa.
Entre els aparells que més energia consumeixen en repòs destaquen les televisions intel·ligents. Les smart TV es mantenen en constant actualització i connectades a internet, sempre llestes per activar-se amb el comandament a distància. Aquesta manera d’espera contínua pot suposar entre un 0,5 i 3 watts de consum permanent, el que finalment eleva la factura mensual entre un 10% i un 20%.
Per això, els experts recomanen desendollar especialment el televisor quan no s’està utilitzant, i més encara si s’està fora de casa durant un cap de setmana, un viatge o en vacances. Un petit gest que pot traduir-se en un important estalvi anual.