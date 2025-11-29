ANIMALS
Una nova pota biònica per al Tuto: una intervenció pionera a les comarques de Ponent
Implanten una endo-exopròtesi a un gos que va patir l’amputació d’una de les extremitats. Es tracta d’una cirurgia pionera feta a la Clínica Veterinària Quiros de la Bordeta
El Tuto és un gos de Lleida que va patir l’amputació en una de les potes i que des d’ahir compta amb una extremitat biònica gràcies a una intervenció pionera a les comarques de Ponent, que es va portar a terme a la Clínica Veterinària Quiros, situada a la Bordeta, de la mà de l’oscenc Carlos García Plana, veterinari traumatòleg. Segons va explicar, l’operació va consistir en la implantació d’una endo-exopròtesi. Es tracta d’un mecanisme una part del qual se solda a l’os, i a l’exterior es col·loca una pota artificial. “D’aquesta forma podrà utilitzar les quatre extremitats correctament”, va destacar. “Normalment estem acostumats a pensar que les pròtesis són internes, però en aquest cas hi ha una part que surt de la pell per col·locar una pell artificial”, va assenyalar.
L’especialista va assegurar que es tracta d’una intervenció “revolucionària” perquè no totes les famílies se la poden permetre pel seu elevat cost i perquè requereix molta dedicació en el postoperatori. Tanmateix va afegir que “cada vegada hi ha més propietaris que estan interessats a portar-la a terme perquè els seus animals recuperin la mobilitat completa”.
La pròtesi està feta de titani amb components de goma, segons García. Des que va patir l’amputació parcial a una de les seues potes, el Tuto caminava amb tres extremitats i, després de la recuperació de la intervenció, podrà utilitzar les quatre amb plena normalitat. Les mascotes són sens dubte un més de la família. Segons les últimes dades publicades pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Catalunya comptabilitzava 104.023 animals registrats a la província de Lleida el 2024. Només l’any passat es van donar d’alta 7.155 noves mascotes, de les quals 2.260 eren de felins i unes altres 4.529 de gossos.