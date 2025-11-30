HISTÒRIA
Dignifiquen a la Seu Vella la memòria republicana
Membres de la plataforma Lleida 1936, formada per una desena d’entitats culturals, van instal·lar ahir una placa metàl·lica en el memorial als presoners republicans i les víctimes del camp de concentració que es va instal·lar a la Seu Vella entre el 1938 i el 1940. A través d’un codi QR, el nou element dona a conèixer en diferents idiomes els fets històrics que van motivar la inauguració del memorial, fa dos anys. En aquest sentit, la plataforma va portar a terme aquesta acció al considerar que el vinil informatiu que es va instal·lar anteriorment està deteriorat i que “des de la Paeria no s’ha fet cap manteniment”.