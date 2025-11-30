FIRES
Els clicks envaeixen Guissona amb la Fira Playmobil i Lego
Guissona és aquest cap de setmana la capital dels clicks amb la celebració de la cinquena edició de la Fira Playmobil i Lego. Al pavelló 11 de Setembre es poden veure dotze diorames de diferents temàtiques, com un món màgic de fades, la recreació d’un poble medieval i un altre de romà, l’espai o pirates, entre altres. Els visitants poden participar en un concurs que consisteix a trobar els clicks amagats, entre els quals hi ha un periodista, un sereno i una mecànica. També es convoquen altres concursos de diorames i fotografies i tallers, que ahir van estar molt freqüentats amb un públic familiar. També participen diferents parades amb productes Playmobil i Lego.