Lleida ressona contra la sida

Primers actes amb motiu del Dia Mundial de la malaltia

Una batucada va amenitzar els actes d’ahir a la plaça de la Paeria de Lleida. - PAERIA

La Fundació Antisida de Lleida va començar ahir els actes commemoratius del Dia Mundial de la Sida amb l’activitat VHIrmut a l’Ateneu Cooperatiu La Baula, on persones seropositives i professionals van compartir vivències i reflexions sobre la importància dels recursos residencials específics.

A la tarda, a la plaça Paeria, es va instal·lar una carpa informativa i es va habilitar un espai obert de sensibilització sobre la malaltia. La jornada va ser amenitzada amb una batucada i l’actuació del grup teatral TAGS.

L’acte central tindrà lloc demà a partir de les 10 hores a la plaça de la Paeria, on es llegirà el manifest.

