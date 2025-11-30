MALALTIES
Lleida ressona contra la sida
Primers actes amb motiu del Dia Mundial de la malaltia
La Fundació Antisida de Lleida va començar ahir els actes commemoratius del Dia Mundial de la Sida amb l’activitat VHIrmut a l’Ateneu Cooperatiu La Baula, on persones seropositives i professionals van compartir vivències i reflexions sobre la importància dels recursos residencials específics.
A la tarda, a la plaça Paeria, es va instal·lar una carpa informativa i es va habilitar un espai obert de sensibilització sobre la malaltia. La jornada va ser amenitzada amb una batucada i l’actuació del grup teatral TAGS.
L’acte central tindrà lloc demà a partir de les 10 hores a la plaça de la Paeria, on es llegirà el manifest.