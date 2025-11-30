TEMPS
Torna la neu i les cadenes són obligatòries en dues carreteres del Pirineu
Per sobre dels 1.200 metres a Aran es reactiva la nevada
Tornen les nevades, sobretot per sobre dels 1.200 metres a la Val d'Aran, i fan que sigui obligatori circular amb cadenes per dues carreteres.
En concret, per la C-28 al port de la Bonaigua i a la C-142b d'accés al pla de Beret, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
Les principals precipitacions s'han registrat al Lac Redon amb 9,9 litres; a Sasseuva, amb 4,3; a Vielha-Èliport, amb 3,6 litres i a la Bonaigua, també amb 3,6 litres, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. També s'ha registrat neu a Salardú.