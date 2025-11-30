CONCERTS
El viatge musical de Lluís Virgili
Una vintena de corals i 500 cantaires homenatgen el director i pedagog en el centenari del seu naixement. Amb un espectacle que va deixar petit l’Auditori Enric Granados de Lleida
L’Auditori Enric Granados de Lleida es va quedar petit ahir per acollir l’espectacle Una veu, mil colors, acte central del centenari del naixement del director musical i pedagog Lluís Virgili i Farrà (Manresa, 1925-Lleida, 2017). El públic va esgotar les butaques disponibles i l’escenari també es va omplir amb una vintena de corals i de 500 cantaires de les comarques lleidatanes, que van oferir un viatge musical que va reflectir la vida, obra i filosofia de Virgili: “Articular moltes veus al servei d’un objectiu comú”, tal com van definir Gemma i Natàlia, dos de les seues netes en els parlaments previs. També van voler agrair a entitats, institucions, particulars, corals i cantaires el “rigor i l’afecte” amb el qual han treballat per “mantenir viu” el llegat del seu avi.
L’espectacle es va articular a partir d’una nena d’11 anys que, juntament amb la seua àvia, van anar desgranant la trajectòria de l’homenatjat acompanyades de l’actuació musical. Es va interpretar, en primer lloc, el Rèquiem de Gabriel Fauré en la versió de John Rutter que l’Orfeó Lleidatà —dirigit per Virgili– i l’Orquestra de la Radiotelevisió Francesa van gravar el 1963 a Pàmies, i que s’ha convertit en una referència històrica dins del repertori coral de l’entitat lleidatana. En aquest sentit, va destacar la unió sobre l’escenari de centenars de cantaires, corals i l’Orquestra Julià Carbonell per interpretar un conjunt de peces estretament vinculades al llegat musical i pedagògic de Virgili, combinant espirituals negres, repertori sacre de Montserrat i música tradicional catalana.
A part de familiars del director musical, van assistir a l’acte autoritats i personalitats de la cultura. Una va ser el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, que va manifestar que Virgili era “un patriota català” que a partir de la música “va enaltir la nació en moments de foscor”.
Així mateix, la directora dels serveis territorials de Cultura de la Generalitat, Montserrat Parra, va incidir que “des del Govern hem d’assumir el repte de continuar preservant i prolongant el llegat de totes les persones que, com Virgili, han treballat per al país”.
En aquest sentit, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va admetre tenir un “deute pendent amb la família del director, que és acabar les obres de l’espai que acollirà un centre que portarà el seu nom a prop de l’Orfeó”.
Finalment, el director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), Andreu Vàzquez, va remarcar el treball de Virgili per fer de la cultura un “eix transformador”.