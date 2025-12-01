CELEBRACIONS
Camarasa serveix mil racions de Ranxo
El municipi va celebrar la commemoració de la vaga de La Canadenca, que va portar la jornada laboral de 8 hores. Visita teatralitzada pels carrers i repartiment de l’àpat entre els assistents a l’efemèride
Camarasa va tornar a mirar ahir al seu passat amb la celebració del tradicional Ranxo dels Vaguistes, un acte popular que commemora l’inici de la històrica vaga del 1918 i que aquest any ha reunit centenars de veïns i visitants. Al llarg de la jornada es van repartir un miler de racions de Ranxo, superant les previsions inicials.
Els actes van començar amb la visita teatralitzada a l’exposició Els establiments a l’època dels treballs, organitzada pel grup de teatre local. El recorregut, amb sortida des de la plaça Major, va oferir deu quadres escènics, que van recrear oficis i espais de l’època: la fonda, la botiga de queviures, la casa de jocs, les escoles o el prostíbul, a més d’un quadre final coral amb la gent del poble i una escena sorpresa. En les representacions van participar nou actors i actrius i quatre figurants, amb diàlegs adaptats per la historiadora local Dolors Domingo. Al migdia va tenir lloc l’acte central, el repartiment del Ranxo dels Vaguistes davant el Casal, quan llargues cues d’assistents van esperar la seua ració del guisat solidari que recorda com es van alimentar els vaguistes i les seues famílies durant el conflicte. L’organització, a càrrec de l’ajuntament, la regidoria de Cultura i les entitats locals, va valorar molt positivament la resposta del públic.
La celebració rememora els fets que van donar origen a la Vaga de La Canadenca, iniciada a Camarasa l’1 de desembre del 1918, quan els treballadors de les obres de la presa es van negar a sotmetre’s als escorcolls de la Guàrdia Civil. L’empresa Riegos y Fuerza del Ebro, coneguda popularment com La Canadenca, es va negar a retirar la mesura i el conflicte es va estendre amb el suport del sindicat CNT, que va impulsar la reivindicació de la jornada laboral de vuit hores.