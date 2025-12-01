Un centenar de nens busquen la soca i el tronc a Torrelameu
Les activitats nadalenques ja han començat a les comarques lleidatanes i una de les primeres és la tradicional recerca del tió, que aquest cap de setmana s’ha portat a terme en nombrosos municipis. A Torrelameu, ahir es va celebrar la setena edició de l’activitat, en la qual els més petits buscaran la seua soca i el seu tronc. Van participar-hi un centenar de nens i nenes, acompanyats per les seues famílies i guiats per les cuidadores i cuidadors de les soques i els troncs de Torrelameu.