SEGRE

Un centenar de nens busquen la soca i el tronc a Torrelameu

Un centenar de nens busquen la soca i el tronc a Torrelameu - AJUNTAMENT DE TORRELAMEU

Un centenar de nens busquen la soca i el tronc a Torrelameu - AJUNTAMENT DE TORRELAMEU

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Les activitats nadalenques ja han començat a les comarques lleidatanes i una de les primeres és la tradicional recerca del tió, que aquest cap de setmana s’ha portat a terme en nombrosos municipis. A Torrelameu, ahir es va celebrar la setena edició de l’activitat, en la qual els més petits buscaran la seua soca i el seu tronc. Van participar-hi un centenar de nens i nenes, acompanyats per les seues famílies i guiats per les cuidadores i cuidadors de les soques i els troncs de Torrelameu.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking