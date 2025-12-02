SEGRE

Nou premi per a les històries de naufragis i bussejadors de Josep Maria Castellví

Josep Maria Castellví (tercer per la dreta) durant el festival.

Laura GarcíaRedactora Segre

El documental Naufragis, bussos i homes “rana” de l’historiador i documentalista submarí lleidatà Josep Maria Castellví ha estat guardonat amb el Premi del Jurat del VIII Festival du Film d’Arquéologie Sous-Marine et du Patrimoine Maritime, celebrat a Portvendres i Cotlliure. La cinta de Castellví recull les històries darrere dels desmantellaments de vaixells naufragats a la costa catalana durant la Segona Guerra Mundial en els anys 50 i 60, la qual cosa es va convertir en un mode de vida per a alguns en una època d’escassetat de ferralla, sent l’Ebre un lloc de referència d’aquest negoci. El documental ja va ser premiat el novembre passat en el Memorimage-Festival Internacional de Cine de Reus, on es va estrenar. En aquest certamen, va rebre el premi MemoriReus pel millor ús d’imatges d’arxiu i/o film centrat en l’àrea de Tarragona, i també el Cinema-Rescat al millor treball de documentació i investigació. El documentalista lleidatà va destacar que aquest premi és un homenatge als pioners, protagonistes de la seua pel·lícula, i a les seues famílies, que han sabut preservar el seu llegat. El jurat del certamen francès estava presidit per Christian Pétron, pioner del cine submarí, segons va destacar Castellví.

