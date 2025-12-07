Un estudi revela sorprenents vincles genètics entre golden retrievers i humans
Un equip de la Universitat de Cambridge (Regne Unit) ha identificat, per primera vegada, gens específics que influeixen en el comportament dels golden retriever i que també estan associats amb trets emocionals i cognitius en humans, com l’ansietat, la depressió o la intel·ligència. Els resultats, publicats en Actes de l’Acadèmia Nacional de Ciències, es basen en l’anàlisi del codi genètic de 1.300 gossos comparat amb detallats qüestionaris sobre la seua conducta.
La investigació va trobar gens relacionats amb l'ensinistrament, el nivell d’energia, la por de desconeguts i l’agressivitat cap a altres gossos. En total, dotze d’aquests gens canins coincideixen amb variants humanes vinculades a emocions i comportament. Entre ells destaca PTPN1, associat a l’agressió entre gossos i, en persones, a la intel·ligència i la depressió. Una altra variació genètica vinculada a la por entre gossos també influeix en la tendència humana a la preocupació prolongada i en el rendiment educatiu.
“Les troballes són realment impactants: proporcionen evidència sòlida que els humans i els golden retrievers comparteixen arrels genètiques per al seu comportament”, assenyala la investigadora Eleanor Raffan, líder de l’estudi. El treball també relaciona el gen ROMO1 amb l’ensinistrament en gossos, un tret que en humans s’associa a la intel·ligència i la sensibilitat emocional.
Segons els autors, entendre aquestes bases genètiques podria ajudar els amos a adaptar la cura i l’entrenament de les seues mascotes, a més d’obrir noves vies en el tractament veterinari de problemes com l’ansietat. L’estudi es nodreix de dades del Golden Retriever Lifetime Study, que segueix des de 2012 a més d’un miler d’exemplars d’entre tres i set anys.