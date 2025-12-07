EXPOSICIONS
Lleida Click, un gran escenari familiar: La tercera edició del certamen atreu centenars de persones
La tercera edició del certamen, al Mercat del Pla, atreu centenars de persones de totes les edats. Presenta diorames variats i ambiciosos i peces de col·leccionisme fins dilluns
La tercera edició de l’exposició Lleida Click, que se celebra al Mercat del Pla des de divendres passat i fins dilluns vinent, va atreure ahir públic de totes les edats, sobretot famílies. Els visitants van poder fer un tomb per una dotzena d’escenaris històrics en forma de Playmobil: el Nadal del 1899, l’Edat de Pedra o la Segona Guerra Mundial, entre d’altres. Però també van poder recórrer el Far West o presenciar una escena de la pel·lícula Com ensinistrar un drac.
“Aquest any hi ha diorames més grans de l’habitual, encara que altres són més petits perquè l’espai és limitat, fets per veïns de diversos municipis lleidatans com Almenar, Torre-serona, Lleida o Torres de Segre, però també del Masnou”, va explicar Cristian Botija, de l’associació Play Chic, organitzadora de l’esdeveniment. “L’autor més jove té sis anys, i amb el seu pare, han muntat un escenari amb 75 bisons, que com a curiositat, estan descatalogats i cada un pot arribar a valer trenta euros. D’altra banda, un adolescent de 14 anys ha representat la pel·lícula Com ensinistrar un drac”, va detallar.
Aquest any, Lleida Click s’allarga quatre dies. “Vam obrir divendres a la tarda i el prolonguem fins dilluns amb l’objectiu que la gent pugui venir abans i després del pont. El propòsit és atreure el públic familiar i aprofitar que també hi ha molts turistes que aquests dies es troben a la ciutat. De fet, a la mateixa Seu Vella hem instal·lat el diorama de la catedral que vam presentar l’any passat”, va apuntar Botija.
En aquest sentit, unes cinc-centes persones ja havien visitat Lleida Click a mitja tarda d’ahir, convertint el Mercat del Pla en un diorama més: un gran escenari familiar.
Així mateix, el certamen, que estrena col·laboració amb l’Associació de Monitors i Educadors de Lleida (AMELL), compta també amb tres botigues de col·leccionisme, una de les quals ofereix als col·leccionistes articles fets amb impressores 3D.