TRADICIONS
Agramunt viu un massiu Mercat de Nadal
El centre històric d’Agramunt es va omplir ahir de visitants coincidint amb una nova edició del Mercat de Nadal, que va comptar amb una quarantena de parades de productes artesans i d’alimentació, entre els quals no van faltar figures per al pessebre, flors de Pasqua, detalls nadalencs i torrons. A mig matí es va generar una llarga cua a la plaça de l’Església per prendre un xocolate calent amb coca, del qual es van servir 450 racions gratis. Altres propostes van ser l’espectacle itinerant El conte de Nadal a càrrec d’HoPeta Street Band, un showcooking de brioix a la brasa farcit de praline de Torró d’Agramunt a càrrec de Sergi Aritzeta (El Truc) i Zoe Valero (Torrons Fèlix) i la tradicional encesa de l’arbre de Nadal amb nadales a càrrec d’escolars i alumnes de l’Escola Municipal de Música.