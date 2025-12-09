SEGRE

TRADICIONS

Agramunt viu un massiu Mercat de Nadal

Les parades de figures per al pessebre van ser un gran atractiu per als més petits. - LAIA PEDRÓS

Les parades de figures per al pessebre van ser un gran atractiu per als més petits. - LAIA PEDRÓS

Publicat per
Laia Pedrós

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El centre històric d’Agramunt es va omplir ahir de visitants coincidint amb una nova edició del Mercat de Nadal, que va comptar amb una quarantena de parades de productes artesans i d’alimentació, entre els quals no van faltar figures per al pessebre, flors de Pasqua, detalls nadalencs i torrons. A mig matí es va generar una llarga cua a la plaça de l’Església per prendre un xocolate calent amb coca, del qual es van servir 450 racions gratis. Altres propostes van ser l’espectacle itinerant El conte de Nadal a càrrec d’HoPeta Street Band, un showcooking de brioix a la brasa farcit de praline de Torró d’Agramunt a càrrec de Sergi Aritzeta (El Truc) i Zoe Valero (Torrons Fèlix) i la tradicional encesa de l’arbre de Nadal amb nadales a càrrec d’escolars i alumnes de l’Escola Municipal de Música.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking