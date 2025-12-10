CERTÀMENS
El concurs periodístic Josep Pernau compleix 20 anys amb un format renovat
El concurs periodístic Josep Pernau va presentar ahir les bases de la seua vintena edició en un acte a l’Institut Ronda de Lleida. Els organitzadors del certamen, la Paeria i la demarcació lleidatana del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), van destacar un canvi en el funcionament, que afegirà una fase final presencial per escollir els guanyadors. En aquesta ocasió, es mantindran les quatre categories: cartes al director separades en dos nivells (1r i 2n d’ESO i, paral·lelament, 3r i 4t), articles d’opinió i fotografia periodística (ambdós orientades a estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius).
Iniciativa consolidada
El concurs té un doble objectiu: d’una banda, estimular l’anàlisi crítica de l’actualitat per part dels alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius; i d’altra banda, fomentar el coneixement i l’ús de la redacció periodística. La presidenta del CPC a Lleida, Laura Alcalde, va assegurar que el concurs també permet el coneixement de la professió, per estimular vocacions i treballar a les aules diferents gèneres periodístics. Va remarcar que la iniciativa té bona acollida entre els centres educatius i va recordar que en la passada edició es van presentar un total de 217 treballs de 9 centres.