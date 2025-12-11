LOTERIA
He guanyat la Loteria de Nadal, i ara... què? Els passos crucials que hauries de seguir abans de cobrar el premi
Fotocopiar el dècim guanyador pot evitar maldecaps i garantir un procés segur i ordenat
Cada 22 de desembre, milions de persones somien amb canviar la seva vida gràcies al sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal. Escoltar els teus números ressonar entre els premiats pot ser un moment emocionant, però també l'inici d'una sèrie de decisions importants. Tot i que la majoria creu que el primer és córrer a cobrar el premi, el veritable primer pas és molt més senzill i crucial: fer una fotocòpia del dècim guanyador.
Aquest petit acte pot evitar grans maldecaps i garantir que tot el procés sigui segur i ordenat. A poc menys de dues setmanes pel proper sorteig del 2025, és important conèixer els passos clau que cal seguir després de descobrir que tens un dècim premiat, començant sempre per aquesta primera acció preventiva que sovint s'oblida per l'emoció del moment.
Fotocopiar i protegir el dècim guanyador
Si el teu dècim és físic, abans de qualsevol altra acció, cal realitzar una fotocòpia per ambdues cares. A més, és recomanable prendre fotografies nítides amb el mòbil, assegurant-te que el número i el codi de seguretat siguin llegibles. Aquestes còpies seran essencials en cas de pèrdua, deteriorament o qualsevol disputa legal que pugui sorgir.
Un cop fotocopiat, guarda el bitllet original en un lloc segur, com una caixa forta o un sobre en un espai protegit de danys. En cas de dècims digitals, verifica que el correu de confirmació estigui correctament emmagatzemat, ja sigui al teu correu electrònic o en una còpia digital al núvol.
Verificar el premi de manera oficial a la web de Loteries
És fonamental assegurar-te que el teu dècim ha estat premiat. Tot i que l'emoció pot portar-te a confiar en les notícies o comentaris d'amics, el millor és comprovar el número de manera oficial. Per fer-ho, utilitza el web de Loteries i Apostes de l'Estat, aplicacions oficials o punts de venda autoritzats.
Cal també confirmar la quantitat exacta del premi, ja que els imports inferiors a 40.000 euros estan exempts d'impostos, mentre que els superiors tenen una retenció del 20%. Tenir aquesta informació clara serà important per planificar els següents passos a seguir.
Consultar amb un advocat o assessor financer
Guanyar la loteria no només porta alegries, sinó també una sèrie d'implicacions fiscals i legals que poden ser complicades de gestionar. Abans de fer qualsevol moviment amb els diners, el millor és buscar assessoria professional.
Un advocat especialitzat en loteries o un assessor financer pot ajudar-te a resoldre qüestions com els impostos aplicables, ja que a partir de 40.000 euros Hisenda reté un 20% del premi; la gestió de premis compartits, perquè si el dècim és compartit, l'assessor podrà guiar-te per formalitzar acords clars i evitar conflictes posteriors; i per orientar-te sobre com fer créixer els diners per garantir una estabilitat financera a llarg termini.
Mantenir la discreció
Tot i que la temptació de compartir la notícia amb familiars i amics pot ser gran, cal ser prudent. Fer públic el teu premi pot atreure sol·licituds de diners i fins i tot estafes.
L'ideal és explicar-ho només a les persones més properes i de confiança, almenys fins que hagis gestionat els aspectes legals i financers. Si el premi és molt gran, algunes persones opten per contractar un representant que cobri els diners en el seu nom per evitar aparèixer públicament associats al premi.
Procedir al cobrament del premi
Un cop hagis seguit els passos anteriors, arriba el moment de cobrar el premi. Els imports de fins a 2.000 euros poden cobrar-se en qualsevol punt de venda autoritzat, mentre que les quantitats majors han de tramitar-se en entitats bancàries col·laboradores de Loteries i Apostes de l'Estat, que són BBVA i CaixaBank.
Recorda portar amb tu el dècim original i, si es tracta d'un premi compartit, els documents que reflecteixin els acords de repartiment correctament signats per totes les parts implicades.
Planificar l'ús dels diners
Després de cobrar el premi, és important resistir la temptació de gastar-lo de manera impulsiva. Una bona estratègia és dividir els diners en diverses parts: l'estalvi, és a dir, els diners que guardaràs a llarg termini; els que destinaràs a invertir per fer créixer el teu patrimoni (com per exemple, obrir el bar que sempre havies volgut tenir o comprar accions d'una gran multinacional); i aquells que et gastaràs en els teus capritxos, com un viatge o un regal especial per celebrar que t'ha tocat la loteria.