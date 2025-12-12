Memòria històrica en primera persona
La neta d'un lleidatà depurat pel franquisme: "Van privar una família d’una vida digna"
Maris Köpcke Tinturé, neta de Luis Tinturé Lerín, explica com el seu avi va ser cessat de la seua feina per no ser adepte al règim
Luis Tinturé Lerín va començar el 1931 el seu treball com a fuster a la Casa de la Misericòrdia, que depenia de la diputació de Lleida. “Tothom l’estimava”, va explicar ahir la seua neta Maris Köpcke Tinturé. L’abril del 1938, amb l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat, li van comunicar que havia estat cessat per no ser adepte al règim.
“Era l’únic aliment d’una família de sis persones, entre elles dos filles de 3 i 6 anys. Es van quedar en la misèria i en la indignació”, va relatar Maris. Va assegurar que el cessament “va privar la família de poder tenir una vida digna” i va contar que, en el cas de la seua mare “mai no va poder tenir un llit propi”. Van haver de llogar habitacions de casa per subsistir.
Després que el seu avi tingués un accident que li va impedir continuar com a fuster, va obtenir un treball com a acomodador al Cine Vinyes. “Mai no m’ha faltat de res precisament perquè ells, malgrat la misèria, van continuar lluitant perquè la seua família sobrevisqués”, va destacar emocionada. Va agrair l’acte de “dignitat i memòria” i va instar a aprendre de la història per canviar el futur i dignificar aquells treballadors que avui dia “també viuen situacions precàries”.
Societat
Reparació als funcionaris de la Diputació represaliats i depurats
Laura García