Canvi de normes a la UE a partir del 2026: exigirà als països que compleixin amb una nova llei que afectarà tots els treballadors
Presenta un full de ruta amb les bases de la futura normativa
La Unió Europea avança cap a una transformació històrica del panorama laboral amb l’aprovació de la nova Llei d’Ocupació de Qualitat que serà obligatòria per a tots els estats membres a partir de 2026. Recentment la Comissió Europea ha presentat oficialment el document que denomina "un full de ruta per a la creació de llocs de treball de qualitat i amb perspectives de futur en una UE competitiva", que estableix les bases d’aquesta legislació destinada a revolucionar les condicions laborals a tot el territori comunitari.
Aquesta iniciativa suposa un canvi fonamental en la política laboral europea i busca establir estàndards mínims que garanteixin llocs de treball dignes en tota la Unió. Encara que la Comissió reconeix que "no existeix una definició única" d’ocupació de qualitat, el text assenyala que aquests llocs han d’oferir "una remuneració justa, condicions de treball segures i saludables, protecció contra l’estrès i altres riscos a la feina, seguretat laboral, conciliació de la vida familiar i la vida professional, igualtat de gènere, accés a les capacitats, formació i desenvolupament professional, una sòlida protecció social i cobertura de la negociació col·lectiva".
Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, ha estat l’encarregada de presentar aquest full de ruta que apunta cap a cinc direccions estratègiques fonamentals: creació d’ocupació, promoció de bones condicions laborals, modernització del mercat laboral, impuls de transicions justes per als treballadors i preservació de factors clau com el respecte als drets laborals existents. Aquests pilars constitueixen la base sobre la qual es desplegarà la llei que entrarà en vigor el proper any.
Els cinc pilars fonamentals de la normativa
La nova legislació laboral europea s’estructura entorn de cinc eixos que redefiniran el mercat de treball comunitari. El primer s’enfoca en la creació d’ocupació, aspecte que la Comissió considera vital per mantenir la competitivitat econòmica davant potències com els Estats Units o la Xina. El segon pilar aborda la promoció de condicions laborals dignes, des de salaris justos fins entorns de treball saludables.
El tercer eix aposta per la modernització del mercat laboral, adaptant-lo als nous reptes tecnològics i digitals del segle XXI. En quart lloc, la UE insisteix a garantir transicions justes per a tots els treballadors, especialment aquells afectats per la reconversió industrial i la transformació verda. Finalment, el cinquè pilar busca preservar els drets laborals ja existents com a base per al nou marc normatiu.
L’anàlisi realitzada per la Comissió durant el Semestre Europeu ha estat determinant per impulsar aquesta iniciativa. Segons indica l’organisme, els resultats "recolzen la necessitat d’abordar la qualitat de l’ocupació". L’informe conjunt sobre ocupació, inclosa al paquet de tardor del Semestre Europeu, destaca que "Europa ha d’abordar les deficiències estructurals del seu mercat laboral millorant la qualitat de l’ocupació".
Impacte esperat en els treballadors europeus
La Comissió Europea defensa que l’ocupació de qualitat resulta essencial per al benestar ciutadà i una Europa social forta i competitiva. El text subratlla que "els treballadors en llocs de treball de qualitat impulsen la innovació, contribuint a una productivitat més gran", i afegeix que "els llocs de treball de qualitat també beneficien a les empreses en donar suport a la innovació i ajudar els empresaris a atreure i retenir talent".
La nova llei buscarà equilibrar la protecció dels treballadors amb el suport a la competitivitat empresarial, prestant especial atenció a les petites i mitjanes empreses. Segons promet la UE, aquesta normativa "modernitzarà i complementarà les normes mínimes vigents de la UE en matèria de protecció dels treballadors, aconseguint un acurat equilibri entre la protecció dels treballadors i el suport a la competitivitat, especialment per a les petites empreses."
Un aspecte destacat per la Comissió és que la llei "respectarà la diversitat dels sistemes nacionals i l’autonomia dels interlocutors socials", la qual cosa suggereix un enfocament flexible que permeti a cada estat membre adaptar la normativa a les seues particularitats dins del marc comú establert.
Calendari d’implementació i mesures complementàries
La implementació de la Llei d’Ocupació de Qualitat a partir del 2026 vindrà acompanyada de mesures no legislatives dissenyades per facilitar la transició. Segons la Comissió, aquestes accions complementàries ajudaran "que els llocs de treball europeus continuïn sent segurs, justos i preparats per al futur".
Entre aquestes mesures es preveuen programes de formació i requalificació, incentius per a la modernització empresarial i mecanismes de seguiment que permetran avaluar el progrés en la implementació de la normativa. La Comissió també ha anunciat que treballarà estretament amb sindicats i organitzacions empresarials per garantir una transició fluida.
Els estats membres disposaran d’un període d’adaptació per incorporar la nova legislació als seus ordenaments jurídics nacionals, encara que el termini final per a la seua implementació completa serà el 2026, moment en què la llei serà plenament exigible a tot el territori de la Unió Europea.