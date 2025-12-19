Nadal: Consells per evitar excessos amb el menjar i gaudir de les festes
Estratègies per a unes celebracions equilibrades: alimentació conscient i activitat física en família
La gastronomia i les begudes constitueixen pilars fonamentals en qualsevol celebració. Al llarg de l'any 2025 i en diverses cultures, les dates assenyalades, ja siguin per motius religiosos o per la tradició local, es distingeixen pel consum ritual d'aliments específics. Exemples clars són les calçotades; la botifarra d’ou i la truita pel Dijous Gras; els panellets, les castanyes i els moniatos a la tardor de 2025; els rostits de festa major; la coca de Sant Joan; les fideuades o arrossades en aplecs populars; l’escudella de Nadal o els canelons de l’endemà. En aquest context, el menjar esdevé, sense dubte, un element d'identificació cultural, associat a la convivència i a valors socials.
Amb l'arribada imminent de les celebracions nadalenques i de Cap d'Any de 2025-2026, s'obre un període propici per gaudir dels àpats festius. No obstant això, aquesta època no hauria de traduir-se en excessos alimentaris ni en malbaratament de productes. És aconsellable optar per alternatives més saludables, ajustar la mida de les porcions consumides, aprofitar les restes sempre que sigui factible i dedicar els dies de descans a l'activació corporal i al gaudi del moviment.
Per evitar excessos amb el menjar, l'aperitiu ha de ser l'inici d'un àpat, no la seva totalitat. Es recomana que sigui un tast en quantitat moderada, tant d'aliments com de begudes, per tal de preparar el paladar per al plat principal. Serviu racions petites; sempre hi ha la possibilitat de repetir si es desitja, i d'aquesta manera es minimitza el malbaratament alimentari. Complementeu els àpats principals amb amanides elaborades amb hortalisses de temporada, com enciam, escarola, api, col, raves o pastanagues, i incorporeu-hi també fruites fresques com poma, pera, mandarina o taronja. Prioritzeu les postres a base de fruita fresca, ja que després d'un àpat contundent, unes postres lleugeres i refrescants són molt benvingudes.
Gestió dels dolços i begudes
Presenteu els dolços en porcions reduïdes, facilitant així la degustació de diferents tipus en petites quantitats. És aconsellable que els dolços no romanguin a la taula durant tota la sobretaula, ja que representen una temptació considerable, especialment en unes sobretaules que solen allargar-se. Assegureu-vos que hi hagi sempre una gerra d'aigua a la taula, que es pot aromatitzar amb rodanxes de cítrics i herbes fresques; eviteu les begudes ensucrades i, especialment, les alcohòliques. Si es consumeix alcohol, és preferible fer-ho amb moderació. Planifiqueu una bona complementació dels àpats al llarg del dia: si la celebració és al migdia, opteu per esmorzars i sopars lleugers, i viceversa. Durant els àpats festius, també és crucial tenir en compte les mesures de seguretat alimentària i les estratègies per a la reducció del malbaratament. A l'hora de considerar regals, opteu per aliments de qualitat i de proximitat, com un bon oli d'oliva verge, fruites seques i dessecades, una panera de fruites i hortalisses, una selecció de patés vegetals o un formatge artesà.
Fomentar el moviment i l'activitat física
Les festes de Nadal de 2025-2026 també representen una excel·lent oportunitat per promoure el moviment i gaudir de l'activitat física en companyia de familiars i amics. Activitats senzilles com passejades o jocs actius contribueixen a la salut i enforteixen els llaços afectius. Després dels àpats, deixeu de banda les pantalles i fomenteu les converses, el moviment i els jocs en família. Podeu provar balls, mímica, acrobàcies, jocs com la petanca, el mocador, curses d'obstacles o, fins i tot, una coreografia familiar divertida. Prioritzeu pujar escales, desplaceu-vos caminant o en bicicleta i feu passejades llargues. Si és possible, escolliu entorns naturals per gaudir amb amics i família, ja que cada pas compta. Durant els àpats familiars, recordeu aixecar-vos sovint per trencar amb el sedentarisme de les llargues sobretaules. Finalment, no oblideu que és essencial compartir les tasques i responsabilitats d'aquests dies de festa i celebració. La compra, la cuina, la preparació i la neteja impliquen una gran quantitat de feina, i un bon repartiment permet que tothom pugui gaudir i descansar adequadament.