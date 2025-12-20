TRADICIONS
Elegida la cort per als Reis Mags a Lleida
Amb 55 nens i nenes, mentre els elfs entreguen joguets a Pediatria de l’Arnau
Melcior, Gaspar i Baltasar ja tenen assignats els 55 nens i nenes d’entre 8 i 13 anys que participaran a la cavalcada del 5 de gener a Lleida per acompanyar-los al seu recorregut per la ciutat abans de repartir els regals.
Els afortunats aniran repartits en quatre carrosses: 15 a la de les Barques; 15 a la dels Avions; 15 a la del Tren, i 10, a la dels Dormilegues. Cada any, la Paeria, mitjançant la regidoria de Festes, convoca un sorteig públic per als més petits que vulguin formar part de la cavalcada de Reis. Aquest any es van presentar 144 sol·licituds, una xifra superior a la de l’any passat, que se’n van registrar 125, i el sorteig per determinar les places es va dur a terme dijous a la sala Alfred Perenya amb la presència d’algunes de les famílies inscrites.
Aquells que han estat seleccionats rebran un correu informatiu de la regidoria i els que no passen a formar part d’una llista de reserva.
Ja estan a la venda les entrades per a les sessions per al dia 2, 3 i 4 de gener del 2026 per a la Factoria dels Reixos al Teatre de la Llotja.
D’altra banda, els nens i nenes que estan ingressats al Servei de Pediatria de l’hospital Arnau de Vilanova van rebre ahir una sorpresa molt especial per part dels elfs de Nadal, que es van despenjar amb cordes per la façana del centre. La iniciativa compta amb la col·laboració de l’empresa Vercon Lleida, que des de fa tres anys s’implica amb l’hospital per aquestes dates nadalenques, fent donacions de joguets als menors hospitalitzats. A més, els mateixos elfs van visitar les famílies a les habitacions.