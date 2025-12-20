TRÀNSIT
Mor un home de 84 anys al ser atropellat per un camió a la N-2 a Alcarràs
La víctima és veïna del municipi i l'accident va tenir lloc ahir divendres al migdia
Un home de 84 anys ha mort després de ser atropellat ahir divendres per un camió articulat a la N-2 a Alcarràs, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a les 12:20 hores d'ahir divendres, que es va produir al punt quilomètric 12 de la N-2 per causes que encara s'estan investigant.
La víctima es va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Arnau de Vilanova, on ha mort aquest dissabte al matí. Es tracta d'un veí d'Alcarràs.
Amb aquesta víctima, són 141 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes aquest 2025, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.