SANITAT
Salut amplia 15 dies més la mascareta obligatòria a centres sanitaris i residències a causa de la grip
El secretari de Salut Pública admet que els serveis d'urgències "estan pressionats, però no col·lapsats"
El departament de Salut ha anunciat aquest dissabte que la mascareta serà obligatòria 15 dies més a centres sanitaris i residències per l'epidèmia de la grip.
La Generalitat va aprovar la mesura el passat 10 de desembre, i en un inici s'havia d'allargar fins a principis de Nadal. Tanmateix, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha informat a Rac1 que "sí que ho allargarem, donada la situació epidèmica alta i uns índexs de grip que no havíem vist en els darrers anys".
Alhora, afirma que les urgències "estan pressionades, però no col·lapsades" i ha destacat que aquesta setmana els casos de grip s'han "estancat" i que "la pressió als centres ha disminuït".
"Fa quatre dies que els casos de grip van a la baixa. Tenim 382 casos per cada 100.000 habitants. No sabem si això continuarà així o farà un repunt, com ha passat en altres ocasions", ha reflexionat en veu alta Fernández. "Segurament estem fregant el pic de contagis. Esperàvem que vingués la setmana que ve, però potser no. Ara hi ha la transició de casos dels joves i nens a les persones de mitjana edat i més grans", ha insistit el secretari de Salut Pública.
110.000 vacunats més que l'any passat
"No podem llançar campanes al vol. És difícil de predir si anem a menys o no", ha volgut deixar clar Fernández, que recalca que enguany la grip no és més virulenta, sinó que simplement afecta més gent. "Aquest any s'han vacunat 110.000 persones més que l'any passat. En total, ja n'hi ha 1.300.000 de vacunades", ha xifrat el secretari de Salut Pública, que ha detallat que un 15% dels vacunats són sense cita prèvia i un 50% amb cita prèvia. "I també hi ha un 35% de casos que van al metge per una altra casuística i s'acaben vacunant per si de cas", ha matisat Fernández, que no recomana intentar vacunar-se de la grip en un CAP aliè.
"No hem contemplat el fet que la gent pugui anar-se a vacunar en un cap que no és el seu, però també es pot trucar al 061 i poden forçar-ho en cas que sigui una situació complexa", ha conclòs el secretari de Salut Pública.