La demanda d’atenció psicològica infantil es duplica cinc anys després de la pandèmia
Cinc anys després de la pandèmia de la covid-19, la salut mental infantojuvenil continua sent una de les principals preocupacions sanitàries. L’ansietat, l’estrès i altres problemes emocionals detectats després del confinament han incrementat de manera notable la necessitat d’atenció psicològica, especialment en menors de quinze anys.
Segons el president del Col·legi de la Psicologia de Girona, Àngel Guirado, les demandes psicològiques en aquesta franja d’edat s’han duplicat. «Aquest augment, juntament amb una major demanda farmacològica, s’està convertint en un problema de salut comunitària», assenyala. El col·legi constata també un increment de professionals i de serveis, tant a l’atenció primària com a la comunitat.
Actualment, el Col·legi Oficial de Psicologia de Girona compta amb 1.588 col·legiats, una xifra molt superior a la de fa cinc anys, i enguany s’ha assolit un rècord de 134 noves altes. Paral·lelament, els psicòlegs han guanyat presència als CAPs gràcies al Programa de salut mental a l’atenció primària, que va atendre més de 17.000 persones el 2021.
Tot i aquests avenços, Guirado alerta que Catalunya encara està per sota de la ràtio europea de psicòlegs per habitant i defensa reforçar les teràpies psicològiques per sobre de la medicalització: «Si no es tracta l’arrel del problema, la medicació no és suficient».