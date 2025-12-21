SORTEJOS
Setanta anys repartint sort
L’administració Rosa de Ponent és una de les més antigues de Lleida, fundada el 1955 i regentada actualment per la tercera generació. Aposta per la tecnologia amb la incorporació de la IA
L’administració número 1 de Lleida, Rosa de Ponent, és una de les més emblemàtiques de les comarques lleidatanes. Aquest any compleix 70 anys repartint sort i el seu actual responsable, David Masip, n’explica a SEGRE els orígens, el present del negoci familiar i els plans per al futur. Assenyala que des del 1955 està regentada per la seua família, quan la seua àvia, Teresa Bendicho, va guanyar la concessió. Abans ja existia, malgrat que el llavors propietària va morir sense descendència i va sortir a concurs. Des d’aleshores, ha passat per diferents ubicacions des de Lo Casino, el Teatre Principal, fins arribar a l’avinguda Francesc Macià, número 1, des del 1990 fins a la data. Va ser al Sorteig de Nadal del 1989 quan l’administració va repartir un dels premis més icònics de la seua història, un tercer, molt repartit per tota Lleida. “És el que recordem amb més afecte, perquè en aquella època un premi d’aquesta quantitat, més de 5.000 milions de pessetes, va marcar moltes famílies, que es van poder comprar un pis, un cotxe o electrodomèstics. Trenta anys després, mantenim clients que vam guanyar per aquell premi”, assegura. També n’han repartit d’altres, com un de Loteria Nacional el 2009 amb prop de 9 milions d’euros. El negoci familiar ha continuat evolucionant per adaptar-se als temps i l’arribada d’internet va suposar un altre canvi. Masip, que va agafar les regnes de l’administració el 2007, explica que fa deu anys van posar en marxa la pàgina web. Per Nadal, la venda online suposa el 10%, xifra que durant la resta de l’any és del 6%. Una altra de les novetats es la incorporació de la intel·ligència artificial a l’hora de triar una combinació. En el cas d’Euromilions, s’utilitza en el 41,6% de les apostes i en les de La Primitiva, en el 42,8%. Una eina que enguany han inclòs en el Sorteig de Nadal. “Està funcionant prou bé”, remarca.