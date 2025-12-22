LLEURE
Set dies d’activitats per a nens al Parc de Nadal i el Dindifest a Tàrrega
L’ajuntament de Tàrrega organitza dos salons de lleure per a nens i adolescents durant les vacances nadalenques. D’una banda, el Pavelló del Club Natació Tàrrega acollirà l’edició número 39 del Parc de Nadal, amb activitats per a nens de 0 fins a 9 anys, mentre que el Pavelló Municipal d’Esports serà la seu del segon Dindifest per a adolescents a partir de deu anys. Ambdós obriran els dies 27, 28, 29 i 30 d’aquest mes de desembre i del 2 al 4 de gener, de 16.00 a 20.00 hores.
Al seu torn, la regidora de Cultura, Laura Tejero, va explicar que “oferim una programació més específica segons l’edat, millorant així l’experiència dels assistents” i va afegir que “amb l’augment de superfícies hem guanyat espai i comoditat, fet que les famílies valoren molt positivament”.
El cartell guanyador del Parc de Nadal és obra de l’alumne Guerau Frutos Montero, de l’escola Àngel Guimerà, i el del Dindifest, d’Ariana Casteràs Trullàs, estudiant del col·legi Vedruna.
El preu de l’entrada d’un dia per a cada saló és de 5 euros i gratuïta per als adults acompanyants, però en el cas que vulguin participar en activitats del Dindifest sí que hauran de pagar l’entrada. També existeix un abonament de tres dies per 12 euros.