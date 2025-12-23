LLEURE
Diversió nadalenca assegurada
Coincidint amb les vacances escolars, obren les portes els primers parcs de Nadal a Agramunt, Bellpuig i Cervera. Ofereixen tota mena d’activitats i afavoreixen la conciliació
Coincidint amb les vacances escolars, molts municipis aprofiten per organitzar propostes que omplen de diversió les festes nadalenques dels més petits. Alguns dels primers parcs de Nadal a obrir les portes han estat Agramunt, Bellpuig i Cervera, que ho van fer ahir.
A Agramunt, mig centenar de nens van participar en la primera jornada de l’ActiNadal, amb activitats dirigides al pavelló Firal. Aquest espai funciona en horari de matí i tarda per afavorir la conciliació familiar i laboral i romandrà obert avui, demà i el 29, 30 i 31 de desembre, i el 2 i 5 de gener.
A més, el municipi impulsa el Nadal Jove, amb quatre tallers destinats a adolescents a l’Espai Cívic. La programació va arrancar ahir amb un taller d’impressió 3D de motius nadalencs, a càrrec de Bernat Marquilles, d’Acode3D.
A Bellpuig, el parc de Nadal també va aixecar ahir el teló al poliesportiu amb tres zones atapeïdes de propostes diferenciades segons l’edat dels participants: de 0 a 3 anys, amb jocs de fusta, contes i inflables; de 3 a 12 anys, amb tallers creatius, inflables i espai de lectura; i de 10 a 17 anys, amb esports. Les activitats, a càrrec per primer any del Pla Educatiu d’Entorn, es renoven cada dia per ser més atractives i el parc obre de 16 a 20 h.
Per la seua part, Cervera va donar la benvinguda al seu parc nadalenc, que obrirà cada tarda els dies 23, 24, 27, 28 i 30 de desembre al pavelló municipal. Entre les activitats hi ha inflables, manualitats, espai de ludoteca i un futbolí humà.
Donació de sang al Cucalòcum
L’Associació de Donants de Sang del Segrià i Fira de Lleida han firmat per primera vegada un conveni de col·laboració per incentivar les donacions de sang durant la campanya de Nadal, període en què baixen les reserves. Així, la Fira cedirà un espai al Banc de Sang dins del recinte del Cucalòcum perquè s’organitzi dissabte i diumenge una activitat per promoure les donacions. Per una altra banda, la plaça Ricard Viñes va acollir ahir una cagada del tió solidària en la qual els participants portaven un quilo d’arròs que s’entregarà al Banc dels Aliments de Lleida.