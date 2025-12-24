TRADICIONS
‘Els Pastorets’ de TOAR, a la parròquia del Carme de Lleida
Aniran a Torres de Segre i Torre-serona
L’Agrupació Teatral TOAR de Lleida va complir ahir de nou el que ja s’ha convertit en una popular tradició nadalenca a la ciutat: omplir de públic familiar la parròquia del Carme, a la rambla Ferran, amb la posada en escena d’Els Pastorets. Com cada any, el veterà grup teatral va triar una de les versions més populars d’aquest muntatge, la de Lluís Millà, protagonitzada per la parella de pastors Borrego i Carquinyoli, conductors amb el seu punt còmic d’aquesta obra centrada en el naixement del Nen Jesús i de com els malvats dimonis proven d’impedir-ho. En el muntatge van participar una trentena d’actors i actrius de totes les edats.
Sempre amb la seua vocació solidària, el grup TOAR tenia previst portar aquest any els seus Pastorets dilluns a la tarda al Centre Cívic del barri del Secà de Sant Pere, mentre que dissabte vinent viatjaran fora de Lleida per exportar també aquesta tradició teatral: a les 11.30 hores tenen previst representar el muntatge en la parròquia de Torres de Segre i a la tarda, a les 17.30 h, posaran en escena l’obra a la sala de ball municipal de Torre-serona.