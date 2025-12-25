ALIMENTACIÓ
Les empreses torronaires d’Agramunt, que lideren el mercat, voregen el rècord de vendes
Torrons Vicens tancarà el 2025 superant de nou els 100 milions en facturació, entre un 10 i un 12% més. Torrons Fèlix agraeix la fidelitat dels clients i els nous, atrets per les recomanacions
Els torronaires d’Agramunt culminen una campanya nadalenca molt positiva, marcada per increments notables en vendes, una producció intensiva a contrarellotge i una combinació guanyadora de torrons clàssics i creacions innovadores. Empreses emblemàtiques com Torrons Vicens i petits artesans consolidats com Torrons Fèlix han navegat amb èxit en un any de tendències alcistes. Aquest balanç reflecteix la vitalitat del sector.
Torrons Vicens, sota la direcció d’Àngel Velasco, tancarà el 2025 amb un increment de vendes estimat entre el 10% i el 12%, aconseguint consolidar els més de 100 milions d’euros en facturació anual (l’any passat va tancar amb 102), una fita impulsada per una arrencada sòlida al gener i una tendència positiva sostinguda al llarg de l’any. La Fira del Torró va actuar com a catalitzador primerenc, generant vendes anticipades que inicialment es van interpretar com a preparatius, però que van revelar un interès creixent per novetats com el torró de Nocilla, que ha irromput en nombroses llars, i innovadores creacions de reconeguts xefs que diversifiquen l’oferta. En vigílies del Nadal, el focus recau en clàssics infal·libles com el torró de rovell, el tou, el dur d’ametlla, i l’icònic Torró d’Agramunt.
A l’obrador familiar de Torrons Fèlix, Zoe Valero lidera una operació meticulosa que prioritza la frescor extrema: no inicien la producció fins a rebre fruita seca nova, elaborant diàriament totes les varietats perquè els torrons surtin “acabats de fer, directament del perol cap al paladar.” Els seus torrons d’autor guanyen cada any més clients, amb el nou torró trufat de ratafia que un gran èxit, juntament amb una extensa selecció de xocolates que guanyen terreny. El balanç és altament satisfactori per a aquesta firma torronaire artesana, amb una onada de clients fidels que acudeixen any rere any i nous descobridors atrets per recomanacions, consolidant la reputació de qualitat artesanal a Agramunt.