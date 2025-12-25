INICIATIVES
Contra la solitud no desitjada en festes
Projecte d’estudiants de la UAB, entre les quals Elisabeth Pujol, de Tàrrega. Difonen un documental en xarxes per promoure petites accions d’acompanyament de les persones grans
El Nadal acostuma a associar-se a reunions familiars, celebracions i moments de retrobament. Tanmateix, per a moltes persones grans aquestes dates posen en relleu una realitat silenciosa: la solitud no desitjada. Un grup d’estudiants del grau de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), entre les quals la targarina Elisabeth Pujol, ha impulsat una campanya de sensibilització dins del projecte social Tots som nets d’algú. Sota el títol L’espera no és igual per a tothom, la iniciativa pretén reflexionar sobre com viuen les festes els qui les passen en solitud i promoure petits gestos que puguin marcar una diferència real.
Segons dades de l’Observatori Estatal de la Solituad No Desitjada, l’11,6% de la població espanyola pateix aquest tipus de solitud, i el 64% són persones grans. Més de 2,7 milions de persones de més de 65 anys viuen soles a Espanya, una xifra que adquireix un significat especial en aquestes dates. Pujol explica que la idea va sorgir d’una reflexió compartida entre les integrants del grup. “Tots pensem en la il·lusió amb què els nens esperen Nadal, però poques vegades com la viuen les persones grans que es troben soles. Va ser a partir per això vam voler donar veu a aquesta altra espera de Nadal”, assenyala.
La campanya es difon a través d’Instagram (@lasoledatquenoveiem), TikTok i YouTube, amb un vídeo que contraposa la il·lusió infantil davant les festes amb la melancolia dels qui les afronten en solitari. “Volíem transmetre que no calen grans accions: una trucada, una visita o una conversa poden canviar el dia d’una persona, ja sigui un amic, un veí o un familiar”, destaca. L’estudiant explica que a la peça audiovisual van participar alguns dels seus familiars de Tàrrega i Vilagrassa, una cosa que va permetre connectar el projecte amb el seu entorn més proper.
Més impacte a través de mitjans locals
La campanya forma part de l’assignatura Projectes Publicitaris i aquest grup de cinc estudiants ha volgut ampliar el seu impacte contactant amb mitjans locals. Amb aquesta acció, les joves pretenen fomentar una mirada més empàtica cap a les persones grans i recordar que un petit gest pot fer que els dies de Nadal siguin una mica més càlids per a tothom.