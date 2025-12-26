L'Audiència de Lleida condemna a 3 anys i mig de presó l'acusat d'apunyalar un jove a Cervera
El tribunal descarta la temptativa d'homicidi i atribueix un delicte de lesions agreujades al processat
L'Audiència de Lleida ha condemnat a 3 anys i mig de presó per un delicte de lesions l'acusat de clavar quatre ganivetades a un noi a Cervera el 12 de març de 2023. El tribunal descarta que els fets constitueixin un delicte d'homicidi en temptativa, tal com pretenien la Fiscalia i l'acusació particular, que sol·licitaven una pena de 9 anys i 11 mesos de presó. Durant el judici, el processat va declarar que l'autor dels fets era un amic seu que també va ser detingut pels Mossos, però que va acabar sent exculpat per la víctima. L'acusat va afirmar que aquest amic havia subornat la víctima perquè el desvinculés dels fets davant la policia. L'Audiència, però, considera aquesta tesi "il·lògica i incoherent" i subratlla que no s'ha demostrat.
Segons la sentència a què ha tingut accés l'ACN, cap a les 6.00 del 12 de març de 2023, el processat va discutir amb la víctima a la sortida d'un local de l'avinguda Duran i Sanpere de Cervera. L'enfrontament va derivar en una baralla en què el processat, "amb l'ànim de menyscabar la seva integritat física atacant-lo amb una navalla o amb un element similar", va agredir la víctima clavant-li dues ganivetades a l'abdomen, una a la cara posterior de la cama i una altra a les costelles, i després va fugir ràpidament del lloc dels fets.
El tribunal justifica la condemna per la declaració de la víctima, que considera "totalment creïble, versemblant i sincera". L'agredit va declarar al judici que va veure únicament com el processat li clavava una ganivetada, però que no va ser conscient de la resta de ferides. De totes maneres, com que ell i un altre testimoni van manifestar que allà només hi havia el processat, la sala veu "lògic i racional" que aquest fos l'autor de les quatre ganivetades.
En la sentència, les magistrades afirmen no tenir "cap dubte sobre la credibilitat del relat de la víctima", malgrat que la defensa va insistir que havia canviat de versió fins a tres vegades: davant la policia al lloc dels fets, a l'hospital i durant el procediment judicial. El tribunal subratlla que els agents van reconèixer que no van poder prendre declaració a la víctima al lloc dels fets i considera que no es pot donar transcendència a la versió que va oferir a l'hospital atès el seu estat, ja que acabaven d'operar-lo.
"La sala no aprecia contradiccions rellevants perquè la víctima ha sigut persistent en la incriminació dels fets respecte de l'acusat i ha apuntat que és ell qui li va clavar les ganivetades", recull la sentència. A més, el tribunal rebutja la tesi plantejada per la defensa --que el veritable autor dels fets va subornar la víctima-- en considerar-la "il·lògica, incoherent i mancada de qualsevol suport probatori". A més, recorden les magistrades, la víctima va negar que hagués rebut diners d'aquest altre individu.
La intenció de l'acusat "no era matar la víctima"
La fiscalia i l'acusació particular pretenien una condemna per homicidi en grau de temptativa, però la sala es mostra convençuda que "l'ànim de l'acusat no era matar la víctima, sinó menyscabar la seva integritat física". Ho argumenta perquè l'arma no ha aparegut ni se n'ha pogut acreditar "de forma fiable" la seva mida; perquè cap de les lesions no va afectar òrgans vitals ni va comprometre la vida de la víctima, i perquè "no s'aprecia un mòbil pel qual realment volgués llevar-li la vida".
D'altra banda, l'Audiència descarta aplicar al processat els atenuants de consum d'alcohol o drogoaddicció perquè, d'una banda, no ha quedat acreditat que tingués afectades les seves capacitats per la ingesta d'alcohol i, de l'altra, perquè no s'ha presentat cap documentació que acrediti que és toxicòman. L'home va ser arrestat el 13 de març de 2023 i va ingressar al centre penitenciari de Lledoners.
Indemnització de més de 25.000 euros
A més dels 3 anys i mig de presó per un delicte de lesions amb ús d'instrument perillós, l'Audiència de Lleida prohibeix al condemnat aproximar-se a menys de 200 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant 5 anys. En concepte de responsabilitat civil, estableix una indemnització de 25.136 euros per les lesions i seqüeles ocasionades a la víctima, que va passar set dies hospitalitzat a Igualada i va estar un mes de baixa. El tribunal també li imposa les despeses processals.
El processat va negar els fets al judici i la defensa ha recorregut contra la sentència en apel·lació davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. De forma subsidiària a l'absolució, la defensa va plantejar al judici una condemna de 2 anys de presó per un delicte de lesions agreujades i de 2,5 anys --amb els atenuants de consum d'alcohol i drogoaddicció-- en cas que la condemna fos per temptativa d'homicidi.