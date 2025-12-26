Es busca família per a setanta peluts
La protectora de Seròs ofereix en adopció els gossos i gats que cuida després de recollir-los. L’entitat aplica un protocol de contacte previ i acollida provisional per als animals adults
L’entitat Amics Peluts Baix Cinca-Protectora d’Animals de Seròs disposa actualment de més de 70 gossos i gats susceptibles de ser donats en adopció a famílies després d’haver estat rescatats de diferents situacions d’abandó en localitats del Baix Segre i el Baix Cinca i acollits a les instal·lacions que gestiona a la localitat del Segrià.
“Continuen entrant animals perquè hi continua havent molt abandó i altres situacions en les quals no estan atesos”, explica Sandra Oró, coordinadora de l’entitat, a la qual aquesta mateixa setmana han arribat una desena de gossos.
Amics Peluts va aconseguir donar en adopció deu gossos i cinc gats en les jornades que va desenvolupar fa dos caps de setmana en un centre comercial de Lleida, en una experiència en què va aplicar el format d’acollida prèvia que ha implementat per a les adopcions.
Aquest format va permetre evitar que dos dels animals tornessin a trobar-se en situacions d’abandó. “Un dels gossos ha estat tornat perquè no s’adaptava, i una altra cadellet que ens volien tornar se l’ha quedat finalment la mateixa família en què es troba la seua germana”, explica Oró.
“Intentem que les famílies vinguin primer a conèixer-los, sobretot si són de prop. I si tenen un altre gos els demanem que el portin perquè es coneguin. Fem passejos i alguna activitat perquè les famílies i els animals tinguin un primer contacte”, assenyala la responsable de l’entitat.
Després d’aquesta fase ve la d’acollida provisional, prèvia a l’adopció, en la qual es testa el nivell d’adaptació a les noves llars.
“Amb els cadells no hi sol haver acollida, perquè ja se sap si es vol o no i tenen més facilitat per adaptar-se”, anota Oró. “Amb els exemplars adults sempre s’aplica l’acollida, perquè sovint no se sap com es comportaran i com s’adaptaran a la seua nova casa”, afegeix.
Amics Peluts Baix Cinca-Protectora d’Animals de Seròs té programades aquests dies nadalencs diverses visites per iniciar els processos d’acollida, malgrat que queda espai a l’agenda. Els responsables de l’entitat recomanen contactar abans per correu electrònic a les direccions peludosbc@gmail.com i adoptapeludosbc@gmail.com per concertar una cita. Obren tots els dies, tret dels quatre festius: 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener.
Entre els gossos que es troben disponibles per ser adoptats a les instal·lacions de Seròs, tots documentats, desparasitats i amb xip, se’n troben alguns com l’Steve, que ha perdut per complet la visió en un dels ulls; el Maemuki, al qual una estricta dieta està permetent superar els seus problemes renals, i l’Orozco, un mastí que a poc a poc està aconseguint recuperar el pes ideal.