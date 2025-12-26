Protecció Civil demana evitar desplaçaments per carretera i activa el pla Allucat a la Vall d'Aran
Pel temporal, i sobretot a la zona de Girona, on ja hi ha hagut la crescuda del riu Manol
Protecció Civil ha demanat evitar desplaçaments per carretera i, ha indicat que en cas de fer-ne, es dugui sobre "un petit equipament d'emergència". Ho ha explicat Montse Font, cap del Servei de gestió d'emergències que també ha alertat que la persistència de precipitacions pot causar un augment de cabals, sobretot a la zona de Girona a rius com el Ter, el Fluvià o la Muga, i els seus afluents.
Pel que fa a l'onatge, ha aconsellat no apropar-se litoral, també especialment al del nord del país, on les onades poden assolir els 4,5 metres de mitjana.
A més, s'ha activat l'alerta del pla Allucat, amb especial atenció al Pirineu Central i la Vall d'Aran. El 112 ha rebut una cinquantena de trucades pel temporal que pot allargar-se 48 hores més.
Catalunya està enmig d’un temporal que fa 36 hores que afecta el territori, amb fortes precipitacions, ventades i onatge intens a la costa. Aquesta situació meteorològica continuarà durant les pròximes 48 hores, amb riscos associats a les crescudes dels cabals de rius, possibles allaus, desbordaments de rieres i fort onatge.
Montse Font, cap del Servei de gestió d’emergències de Protecció Civil, ha destacat la importància d’evitar desplaçaments innecessaris. En cas de ser imprescindibles, ha recomanat portar un equipament d’emergència al vehicle. "Si s’ha de sortir, és important portar aigua, carregador, el dipòsit ple i el mòbil. Aquests elements són essencials en cas de quedar-se atrapat", ha explicat. A més, ha suggerit consultar les condicions de les carreteres a través del Servei Català de Trànsit (SCT), ja que es poden produir acumulacions d’aigua que dificultin la circulació. Font també ha advertit que els desplaçaments requeriran més temps de l'habitual, i per això cal sortir de casa amb antelació.
Onatge a la costa
Pel que fa al litoral, ha avisat que el fort onatge segueix sent un perill important. Ha apuntat que les onades poden arribar a superar els 4,5 metres de mitjana, sobretot a la costa nord del país. "La recomanació és no acostar-se a les zones de platja ni espigons, perquè l’impacte del mar pot ser molt perillós", ha indicat Font que ha recordat que el Sant Esteve de 2008 va morir un submarinista durant un temporal de mar similar a Sant Andreu de Llavaneres.
Per tot plegat, ha remarcat que els municipis han de tancar aquestes zones i ha dit que la ciutadania ha de seguir les indicacions i no ha de travessar per les zones delimitades. Tot i que ha afirmat que aquest fenomen tindrà especial incidència a la costa de Girona, ha assegurat que també es notarà a altres punts de la costa, com la costa nord de Barcelona.
Rius i rieres
En l’àmbit hidrològic, ha assegurat que tot i que les precipitacions no són molt intenses si són molt continuades. “A mesura que augmenten les pluges i la quantitat d’aigua el terreny se satura i s’incrementa el perill”, ha manifestat Font que ha dit que les fortes onades tampoc ajuden a desembossar l’aigua.
Així ha expressat la seva preocupació pel risc de desbordaments, especialment a la zona de Girona, en rius com el ter, el Fluvià o la Muga i els seus afluents. Alhora, ha dit que aquestes crescudes també poden tenir lloc en alguns punts del Barcelonès i del Vallès. Per aquest motiu, ha demanat “molta prudència” i evitar les activitats pròximes als rius i torrents.
Risc d’allaus al Pirineu
Per altra banda, ha assegurat que les condicions també són complicades al Pirineu, on la neu acumulada genera un alt risc d’allaus, especialment al Pirineu Central i la Vall d’Aran. De fet, Protecció Civil ha activat en situació de prealerta el pla Allaucat. Font ha demanat a les persones que es trobin en zones de muntanya que evitin esquiar fora de les pistes controlades i ha manifestat que "el risc d’allaus és molt evident”.
Incidències registrades
Font ha assenyalat que el 112 ha gestionat una cinquantena d’incidències, incloent-hi accidents de trànsit que han provocat talls de carreteres com al C-58 i interrupcions en el servei ferroviari. La responsable de Protecció Civil ha destacat que la reducció dels desplaçaments per les festes ha ajudat a minimitzar els riscos, però ha insistit en la necessitat de ser molt cauts. També ha indicat que s'han registrat incidències relacionades amb el subministrament elèctric a les Terres de l’Ebre i ha dit que es preveu que es resolguin al llarg del dia.
Temporal de llibre
Santi Segalà, cap de prediccions del Meteocat, ha descrit el temporal actual com una "llevantada de llibre" per les seves característiques extremes i per la seva durada. "Estem enmig d’un episodi de precipitacions que durarà entre 36 i 48 hores més. Les pluges han estat molt persistents, amb registres superiors a 100 litres a la zona de Girona, especialment a la façana marítima de la serralada transversal i al Pirineu Oriental", ha explicat. També ha destacat que la neu ha afectat zones com la Catalunya Central, la Panadella i els Ports, amb cotes que arriben fins als 300 metres, tot i que en les pròximes hores la cota de neu anirà pujant, centrant-se al Pirineu Oriental.
Ha alertat que les pluges a les comarques de Girona podrien superar els 100 litres per metre quadrat, i la neu a la zona del Pirineu Oriental podria arribar a més de 20 centímetres per sobre dels 1.300 metres, amb fins a mig metre de neu per sobre dels 2.000 metres. "És una nevada molt important, sobretot a la zona del Pirineu Oriental", ha comentat.
Pel que fa al temporal marítim, ha explicat que les onades han superat els 4 metres d’altura en algunes zones i ha destacat especialment la Costa Brava. "A la boia de Begur s'han superat els nou metres", ha afirmat. També ha indicat que el vent bufarà amb força, especialment de component est, amb ratxes que podrien superar els 60 o 70 km/h.
Segalà ha remarcat que s'han activat avisos taronges per pluja i neu, i avisos vermells per onatge a la Costa Brava i ha recordat que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) també ha posat en marxa una alerta hidrològica, sobretot a les zones de rius menors i rieres, amb un risc de desbordament.
Segons el meteoròleg, el fenomen és similar al temporal Glòria del gener de 2020, de fet l'ha qualificat coma "mini Glòria" perquè aquest té una durada menor. Així, ha dit que aquesta mena de llevantades, tot i no ser infreqüents a Catalunya, no són habituals. En aquest sentit, ha recordat que l'any 2020 van arribar-se a superar els 500 litres per metre quadrat, mentre que durant el temporal d'aquest 2025 poden arribar a superar-se els 300 litres per metre quadrat a la zona de Girona.