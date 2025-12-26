Ratafia ‘escatològica’ d’edició limitada
La Licorera de la Segarra estrena El Caganer per a les festes nadalenques
Nadal és temps de trobades familiars i llargues sobretaules que, en moltes ocasions, culminen amb algun elixir. En aquest context, la Licorera de la Segarra ha llançat una nova ratafia d’edició limitada, El Caganer. Es tracta d’una proposta singular, amb una recepta diferenciada de la seua referència tradicional i més propera a les que s’elaboren a la Garrotxa. Encara que l’hagin batejat amb el popular personatge del pessebre, el seu creador, Xavier Carbonell, va garantir que “està pensada per poder consumir-la durant tot l’any”.
El procés d’elaboració és el mateix que el de qualsevol altra ratafia, amb base de nous verdes, diferents herbes aromàtiques i maceració en botes de roure. Carbonell no va voler revelar quines herbes s’havien afegit a la fórmula “perquè la gràcia és que la gent les descobreixi al beure-la”. Tot i així, va destacar que se li ha donat un caràcter més dens per arribar a nous públics que demanaven una beguda d’aquest tipus.
El Caganer es comercialitza a la botiga de Vins i Licors Carbonell, a Cervera, així com en pastisseries i altres establiments de la comarca, fins a esgotar una producció limitada. Amb aquest llançament, la firma suma una nova referència, que aquest any també s’ha ampliat amb la ratafia de codony Mai Tant a partir d’una recepta tradicional del Pallars.