TRADICIONS
‘Pastorets’ participatius a Cervera i Guissona
El Gran Teatre de la Passió torna a acollir l’obra després d’un any d’absència
La tradició teatral d’Els Pastorets va omplir ahir a la tarda els teatres de Cervera i Guissona. A la capital de la Segarra, el muntatge va tornar al Gran Teatre de la Passió després de representar-se l’any passat a l’església de Sant Domènec per les obres a la sala. Va ser una de les dos representacions que ofereix Grepp Teatre del text Rosa de Betlem de Ramon Turull, que es repetirà el dissabte 3 de gener. El 2024, aprofitant l’emplaçament alternatiu, es va reduir l’obra per fer-la més dinàmica, un canvi que s’ha mantingut en el retorn a l’escenari habitual. “Hem escurçat el text per fer-lo més pròxim al públic, però sense perdre l’essència”, va recalcar una de les directores, Mariona Dalmases. Una altra de les novetats de l’espectacle va ser la recuperació de les garrofes, versos cantats d’esperit crític amb la vida social i política de la ciutat, a la mitja part.
A Guissona, Els Pastorets celebraven ahir el desè aniversari de la seua recuperació, encara que la tradició al municipi es remunta a finals del segle XIX. La funció d’ahir a l’Ateneu va comptar amb la participació d’una petita orquestra de músics locals i un cor que van interpretar tota la música en viu.