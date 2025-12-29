Sara Queralt, psicòloga: “Treballar la gestió emocional des de petits és clau per al benestar futur”
Sara Queralt Soria (Lleida, 1994) va estudiar Psicologia i el màster en Psicologia General Sanitària a la UdL, dedicant-se a fomentar el benestar i el desenvolupament integral dels infants. Fruit de la seva experiència en aquest àmbit, considera que treballar la gestió emocional des de la infància és essencial per afrontar l’adultesa. Així, unint la psicologia i l’educació, ultima la publicació de Toc-Toc, un àlbum il·lustrat pensat per comprendre ja des de petits les emocions bàsiques com l’alegria, la por, la ràbia...
Actualment, Queralt exerceix com a psicòloga referent de benestar emocional i comunitari (RBEC) a l’Àrea Bàsica de Salut Lleida Rural Nord, que comprèn part del Segrià, en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària.
Atesa la seva feina, ha detectat que manca gestió emocional en la infància?
En els últims anys hem detectat un augment notable del malestar emocional en infants, sovint vinculat a una manca d’habilitats de gestió emocional. Les dades de l’AQuAS (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya) mostren un increment del 9% d’infants i joves atesos en salut mental des del 2020. Tot i que la pandèmia de la covid-19 va ser un punt d’inflexió important —per l’aïllament social, la por, la incertesa i la pèrdua de rutines—, no podem atribuir-ho només a aquest factor. Parlem d’un model biopsicosocial, on influeixen factors personals, familiars i socials que sovint generen inseguretat i malestar emocional. Davant d’això, treballar la gestió de les emocions és una estratègia clau de prevenció de possibles i futurs problemes de salut mental.
I com abans ho treballem, millor?
Treballar la gestió emocional des de petits és essencial perquè és una habilitat que s’aprèn: de la mateixa manera que llegir o anar en bicicleta, com més aviat es practica, més naturalment s’integra en la nostra manera d’entendre i relacionar-nos amb el món. A més, la infància i l’adolescència són etapes de màxima plasticitat neuronal, fet que facilita aprenentatges profunds i duradors. Si introduïm eines de regulació emocional en aquests moments clau, estem posant les bases per a un benestar més sòlid al llarg de tota la vida.
Hi ha alguna problemàtica recurrent que detecti en els infants avui dia?
Sí. Com a psicòloga observo que molts infants tenen dificultats per gestionar emocions com la ràbia, l’ansietat o la frustració. El ritme de vida tan ràpid que portem i la immediatesa de les recompenses fan que els sigui difícil aprendre a tolerar la frustració, i sovint depenen molt dels adults o de les pantalles per autoregular-se. Per això, com deia, és clau ensenyar habilitats de gestió emocional des de petits.
Per tant, considera que l’àlbum que ha elaborat podrà ajudar els petits lectors en aquest propòsit?
L’àlbum Toc-Toc és una eina perquè els infants puguin reconèixer i comprendre les seves emocions d’una manera clara, amena i vivencial. Amb un to poètic i molt accessible, acompanya infants i adults en un viatge interior que explora les sis emocions bàsiques. A més, la publicació incorpora propostes i activitats pràctiques que ajuden els infants —i també els adults— a respondre de manera més adaptativa i saludable. Així, no només explica emocions, sinó que ensenya a relacionar-s’hi, convertint-se en una petita guia de gestió emocional per al dia a dia.
Per què el va anomenar Toc-Toc?
El títol fa referència al gest de trucar a la porta i funciona com una metàfora d’acollir allò que sentim. En el conte, la protagonista és una casa que simbolitza el món interior de cada persona, i que va rebent la visita de les emocions bàsiques. Cada trucada convida el lector a aturar-se, observar i donar espai a allò que apareix. És un relat que abraça, acompanya i recorda que totes les emocions tenen un lloc i un sentit.
I creu que s’estableix una relació entre psicologia i literatura infantil?
Vaig optar pel format d’àlbum perquè és un espai on psicologia i literatura infantil es troben de manera natural. Les dues disciplines comparteixen el propòsit d’acompanyar els infants en el seu creixement emocional i ajudar-los a conèixer-se, estimar-se i relacionar-se amb el món.
Per tant, com creu que el petit lector podrà connectar amb les seves emocions?
L’àlbum il·lustrat combina text i imatge d’una manera molt potent: el missatge arriba per via literària, però també per via visual, cosa que facilita la comprensió emocional fins i tot en infants que encara no llegeixen sols. Per això és un format ideal per transmetre continguts delicats, significatius i profunds d’una forma propera i vivencial.
En aquest procés de transmissió, què és el més important?
Les imatges són essencials perquè l’infant connecti emocionalment amb la història: és imprescindible que el que es diu i el que es veu sigui coherent. Per això era fonamental que el llibre transmetés una sensibilitat i una delicadesa fidels al tema. Tenia clar que les il·lustracions havien d’estar en mans d’una professional experta en literatura infantil i que compartís la meva mirada. La Sara Bellés (Benlloc, Castelló, 1989) ha estat la persona perfecta: creativa, subtil i absolutament compromesa amb el projecte des del primer dia. Li estaré sempre agraïda que hi apostés.
I a la resta de persones lectores, com familiars o docents, com els pot ajudar?
Tot i ser un àlbum pensat per a infants, Toc-Toc vol ser també una eina útil per a famílies, docents i altres adults que acompanyen criatures en el seu creixement emocional. El conte facilita un primer pas essencial: la identificació de les emocions, perquè si no sabem què ens passa, difícilment ho podem gestionar. A través de metàfores accessibles i imatges evocadores, el llibre ofereix un llenguatge compartit per parlar de conceptes i obrir converses que sovint costen. Així, es converteix en un recurs per introduir o reforçar la gestió emocional tant a casa com a l’escola.
Concretament, quines emocions s’exploren en l’àlbum?
Es treballen les sis emocions bàsiques: alegria, tristesa, ràbia, por, fàstic i sorpresa. Aquestes són innates, presents en tots els infants i universals, i apareixen de manera espontània davant de situacions concretes. En canvi, les emocions secundàries, com l’avorriment, l’ansietat, la vergonya o la culpa, es desenvolupen més tard i depenen de l’aprenentatge social i cultural. Començar amb les emocions bàsiques permet als infants reconèixer i acceptar primer les sensacions més fonamentals, abans d’endinsar-se en les més complexes.
Considera que l’infant ja coneix aquestes emocions bàsiques o les descobrirà a través de Toc-Toc?
Molts infants ja les coneixen gràcies a propostes populars com El Monstre de Colors o Inside Out, que han posat l’accent en la importància de l’univers emocional. Tot i això, Toc-Toc va més enllà: no només identifica les emocions, sinó que explora com ens fan sentir i com podem respondre-hi de manera saludable i adaptativa. A més, inclou activitats concretes perquè els infants aprenguin a gestionar-les en el dia a dia, convertint el conte en una eina pràctica per desenvolupar la seva intel·ligència emocional.
Espera que aquest àlbum pugui treballar-se a les escoles?
S’adreça principalment a infants de cicle inicial, a partir de 6-7 anys, tant en l’àmbit familiar com escolar. Tot i això, també aporta beneficis als d’altres etapes evolutives, adaptant-se a les seves necessitats. En els més petits, ajuda a familiaritzar-se amb les emocions, potenciar l’habilitat comunicativa i oferir un espai segur per expressar-se. En els infants més grans, facilita la lectura autònoma, l’autoconeixement i l’aplicació d’estratègies de gestió emocional, fent del conte un recurs flexible i versàtil.
Com ha viscut el procés literari?
Ha estat un procés molt emocionant i enriquidor! Com que no tenia experiència prèvia en publicació literària, he anat descobrint cada etapa pas a pas. Tot va començar escrivint la història, inspirada en anys d’ús de contes com a eina terapèutica en els meus tallers de benestar emocional. La resposta positiva de les persones participants em va encoratjar a portar el projecte a una editorial, i així vaig començar a col·laborar amb la plataforma Edita de l’Editorial El Cep i la Nansa. Després va venir la tria de la il·lustradora, la creació d’escenes i personatges i el treball conjunt perquè el conte prengués forma. Ara està a punt de veure la llum, amb la presentació prevista al voltant de Sant Jordi, una data simbòlica i bonica a Catalunya. Amb tot, convido els adults a reflexionar: les emocions dels infants són com llavors; creixen millor quan els oferim un terreny ric en exemple, paciència i escolta.