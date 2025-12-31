La Grossa de Cap d'Any passa de llarg de Lleida
El primer premi, el 01379, ha estat venut al Vendrell
Els premis principals del sorteig de la Grossa de Cap d'Any del 2025 han passat de llarg del territori lleidatà. El primer premi ha estat el 01379. El premi s'ha repartit al Vendrell i està dotat amb 200.000 euros per cada bitllet. L'extracció de la Grossa ha estat l'última del sorteig. Els números anterior i posterior al primer premi rebran 2.000 euros, la coincidència amb les quatre últimes xifres guanyaran 1.000 euros, si coincideixen les tres darreres 250 euros i si són les dues últimes, 35 euros. A més, els bitllets que acabin en 9, com el primer premi, recuperaran els 10 euros jugats.
El segon premi, el 92574, s'ha venut a Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) i Girona. El segon premi d'aquesta rifa està dotat amb 65.000 euros per cada bitllet, que suposa 6.500 euros per euro jugat. El número anterior i el posterior rebran 650 euros.
El tercer premi, el 73762, s'ha distribuït a Paret del Vallès i també per Internet. Les persones que tinguin una butlleta amb aquest número cobraran 30.000 euros, 3.000 euros per cada euro jugat. El número anterior i el posterior rebran 500 euros per bitllet jugat.
El 29181 ha estat el primer quart premi de la Grossa de Cap d'Any i s'ha distribuït en punts de venda de Cambrils i el barri gironí de Campdorà. Està dotat amb 10.000 euros per bitllet, la qual cosa suposa 1.000 euros per cada euro jugat. El número anterior i el posterior s'enduen 200 euros.
El 15376 ha estat el segon quart premi i s'ha venut a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) i el Vendrell, a més d'internet.
El primer cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 34006, s'ha venut al Prat de Llobregat i Súria (Bages). Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, cosa que suposa 500 euros per euro jugat. El segon cinquè premi, el 20005, s'ha venut a íntegrament a Barcelona. Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, cosa que suposa 500 euros per euro jugat. És la segona de les vuit extraccions del sorteig d'aquest any, que repartirà tres cinquens premis, dos quarts, un tercer, un segon i un primer. El tercer cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 68675, s'ha distribuït a Gelida (Alt Penedès). Les persones que tinguin una butlleta amb aquest número cobraran 5.000 euros, 500 euros per cada euro jugat. És el tercer i últim cinquè premi del sorteig.