Infants amb malalties cròniques gaudeixen de PortAventura sense cues i dormen al ressort gratuïtament
El complex ofereix estades gratuïtes a pacients del Joan XXIII de Tarragona i Sant Joan de Reus, reforçant el seu benestar emocional i els vincles familiars
Recentment, a finals de 2024, el Dreams Village de PortAventura ha obert les seves portes per primera vegada a deu infants amb malalties cròniques, pacients dels hospitals Joan XXIII de Tarragona i Sant Joan de Reus. Aquesta iniciativa, que forma part d'un projecte en marxa des del 2019 i ampliat el 2024, permet a les famílies gaudir d'una estada gratuïta al complex i accedir al parc temàtic. Els professionals sanitaris subratllen el "benefici emocional" i el reforç dels "vincles familiars" que aquestes experiències aporten a la recuperació dels joves.
Durant sis dies, des de dimarts fins diumenge, les famílies seleccionades han pogut allotjar-se en un dels apartaments del ressort sense cost i accedir a les atraccions de PortAventura i Ferrariland sense necessitat de fer cues. A més de la llibertat per explorar els parcs, han tingut l'oportunitat de gaudir d'espectacles i activitats que normalment no veurien, proporcionant una experiència completa i enriquidora per a tots els participants.
Marc Santiago, un dels primers pacients de l'Hospital Sant Joan de Reus a participar, pateix una cardiopatia, igual que els seus germans. Tot i haver visitat PortAventura anteriorment, mai havien pogut gaudir-ne tants dies seguits. Descriu l'experiència com a "impressionant", mentre la seva germana Carla destaca la gran varietat d'activitats i espectacles que han pogut gaudir. "Estem molt contents tots i cada dia ens ho passem millor", afirma Marc, reflectint l'alegria compartida per la seva família.
L'impacte emocional en la recuperació
La cap del servei de pediatria de l'Hospital Joan XXIII, Mar Albújar, emfatitza que aquesta vivència proporciona als pacients un "benefici emocional" crucial per a la seva recuperació física i psicològica. Els deu infants escollits per a aquesta primera edició pateixen malalties cròniques, sovint amb afectacions neurològiques o multisistèmiques. Albújar explica que són "malalties de per vida, cròniques, de llarga durada" que impacten significativament en el seu dia a dia, fent aquestes estades especialment valuoses.
Enfortint els llaços familiars
Des de l'Hospital Sant Joan de Reus, Rosa Collell, adjunta a pediatria, subratlla que el projecte "afavoreix el vincle familiar", ja que el diagnòstic d'aquestes patologies sovint provoca un "trasbals de dalt a baix" en l'estructura familiar. Cada pacient té la possibilitat de triar fins a cinc membres de la seva família per compartir l'estada als apartaments, situats al costat del parc temàtic. "Moltes vegades, la situació que pateixen és molt difícil, i la família necessita aquest espai per poder compartir", afegeix Collell. Aida Torrents, mare de l'Alba, una nena d'onze anys amb una malaltia neurològica, confirma que estan "gaudint molt" d'aquests dies. "Aquí ens hem oblidat del dia a dia que tenim, de la nostra situació peculiar. Tots els privilegis que el Dreams Village ens està proporcionant a PortAventura i en l'estada l'estem gaudint moltíssim", expressa Torrents.
Expansió i abast del projecte solidari
La Fundació PortAventura va inaugurar el Dreams Village el 2019 amb sis apartaments, als quals se'n van afegir quatre més el 2024, ampliant la seva capacitat. L'objectiu és acollir unes 400 famílies anualment, havent ja superat el miler de visitants des de la seva creació. Fins ara, el complex havia rebut principalment pacients dels hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu de Barcelona, així com de l'Infantil Universitari Niño Jesús de Madrid. No obstant això, a finals de 2024, es va decidir obrir les portes a les famílies dels hospitals de la demarcació. Elena Güemes, responsable del Dreams Village, explica que "moltes vegades sí que havien vingut alguns nens derivats d'aquests hospitals, que eren d'aquí. I vam dir, obrirem la casa una mica als nostres, als que són d'aquí, perquè coneguin més el parc, que ens coneguin a nosaltres". A més de l'accés a les atraccions, les famílies han participat en tallers, visites grupals al parc i altres activitats, amb la intenció de repetir l'experiència al llarg de l'any amb altres pacients i acompanyants.