SOCIETAT
Càritas alerta sobre les noves formes de pobresa
Un 13% dels catalans cauen en situació extrema després de pagar el lloguer. Exigeix polítiques urgents per regular l’habitatge
L’exclusió social afecta cada vegada més persones a Catalunya, incloses aquelles que tenen una feina estable. “Pago el lloguer i no em queda res”, assegura Romina Mancilla, mare de tres fills que treballa a mitja jornada a Cambrils. La seua situació no és única. Moltes famílies es veuen atrapades amb el cost de l’habitatge i la precarietat laboral. Miriam Feu, secretària general de Càritas, alerta que el 13% de la població catalana cau en la pobresa extrema després de pagar el lloguer, mentre que el 12,6% viu en una situació d’amuntegament greu.
“Aquesta situació és insostenible”, manifesta, i exigeix polítiques públiques urgents i impulsar el pacte d’Estat per l’habitatge, la llei contra el sensellarisme i la prestació universal de criança. Feu matisa que l’informe Foessa 2024 revela que hi ha 1,3 milions de persones en situació d’exclusió a Catalunya, cosa que evidencia que “l’exclusió s’ha cronificat” i que una vegada s’ha iniciat aquest procés és molt difícil revertir-lo. Lamenta que un 38% de la població catalana ocupada es trobi en situació de precarietat.
La portaveu de Càritas va incidir que aquestes situacions tenen especial incidència en els joves i en famílies amb nens i adolescents que “en molts casos es troben exclosos de fer una vida normal”. La mala salut i les addiccions també incideixen negativament.