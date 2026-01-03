Un dels 10 llacs més bonics d’Espanya segons Civitatis és a Lleida
Si estàs buscant una escapada natural, els llacs d’Espanya ofereixen paisatges espectaculars, plens de tranquil·litat i bellesa. Des de Civitatis s’ha elaborat una llista dels 10 llacs més bonics d’Espanya que convida a explorar algunes de les joies naturals del país. Un dels destacats d’aquesta llista és l'Estany de Sant Maurici, amb les seues aigües maragda emmarcades per les muntanyes del Pirineu, ideal per als qui desitgen disfrutar de rutes accessibles i vistes inoblidables en plena naturalesa catalana.
Ubicat a uns 1,910 metres d’altitud, l'Estany de Sant Maurici és d’origen glacial i té un entorn envoltat de pics emblemàtics, com Els Encantats, que s’eleven imponents a més de 2,700 metres d’altura. Aquests pics, amb les seues formes escarpades i mítiques, afegeixen un aire de misteri i magnificència al paisatge, convertint-se en un dels símbols visuals del parc.
El llac té una superfície aproximada de 12 hectàrees, i la seua forma irregular i profunditat reflecteixen perfectament l’origen glacial de la zona, esculpida pel moviment de grans masses de gel durant mil·lennis.
El llac és un punt de partida per a múltiples rutes de senderisme que recorren el Parc Nacional d’Aigüestortes, un dels espais naturals més importants d’Espanya. Existeixen rutes de diferents nivells de dificultat, que permeten tant a principiants com a senderistes experimentats disfrutar de l’entorn.
Algunes de les rutes més populars inclouen:
- Ruta fins a la cascada de Ratera, una caminada curta i moderada que ofereix vistes espectaculars de la cascada i el llac.
- Pujada al Mirador de l'Estany de Sant Maurici, des d’on es pot disfrutar de vistes panoràmiques del llac i les muntanyes circumdants, incloent els pics dels Encantats.
- Travessia a l'Estany de Ratera, que connecta el llac de Sant Maurici amb l'Estany de Ratera, oferint vistes d’ambdós llacs i els voltants.
Accessibilitat i visites
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és accessible durant tot l’any, tot i que les visites a l’hivern requereixen més precaucions i equips adequats a causa de la neu i el gel. Des del poble proper d’Espot, es pot accedir al llac amb vehicles autoritzats o en taxis 4x4 habilitats per als visitants, ja que l’accés amb cotxe privat està restringit per protegir l’ecosistema.
Consells per a la visita
- Millor època per anar-hi: La primavera i l’estiu ofereixen les millors condicions climàtiques, a més d’una flora en plena esplendor. A la tardor, els colors del bosc creen un paisatge impressionant, i a l’hivern, l’àrea es converteix en un escenari nevat espectacular per a activitats d’hivern.
- Equip adequat: Portar calçat de muntanya, roba còmoda, i protecció solar a l’estiu. A l’hivern, és essencial l’equip per a neu i fred.
- Respecte a l’entorn: Com en tots els parcs naturals, és crucial respectar les normes de conservació, evitar deixar escombraries i seguir els senders senyalitzats.
Estàs són les nou opcions restants que recomana Civitatis per a una escapada a la naturalesa:
Lagos de Covadonga, Astúries: Aquests llacs icònics, part de la Reserva de la Biosfera dels Pics d’Europa, són dels més coneguts a Espanya. Enormes muntanyes envolten l’Enol, l’Ercina i la llacuna Bricial, creant un paisatge que resulta en un dels reclams turístics més grans d’Astúries.
Laguna Rosa de la Mata i Torrevella, Alacant: Aquest llac rosat sorprèn pel seu color singular, fruit d’una concentració de sal que supera els 350 grams per litre d’aigua.
Estany de Banyoles, Girona: Perfecte per desconnectar, aquest llac és ideal per a activitats com passejos, esports aquàtics o simplement un dia a l’aire lliure.
Laguna Negra, Soria: Envoltada de parets granítiques i frondoses pinedes, la Llacuna Negra està embolicada en llegendes locals i té un aspecte misteriós que atreu tant aventurers com a curiosos.
Lago del Valle, Astúries: Al Parc Natural de Somiedo, el Llac de la Vall és una altra parada imprescindible a Astúries. La ruta fins el llac revela construccions típiques de pedra, conegudes com teitos, que afegeixen encant al recorregut.
Laguna de la Fuente de Piedra, Màlaga: Aquest llac és famós per la gran població de flamencs que nien a les seues aigües. És el llac més extens d’Andalusia i un lloc ideal per als qui desitgin observar aus en el seu entorn natural.
Lago de Sanabria, Zamora: Format fa més de 10.000 anys després del desglaç d’una glacera, el Lago de Sanabria està envoltat de llegendes i és una parada de calma i relaxació.
Laguna de Ruidera, Albacete i Ciudad Real: Aquest conjunt de llacunes amb aigües turqueses i és una de les vistes més impressionants de la Península Ibèrica.
Gorg Blau, Mallorca: Encara que es tracta d’un embassament, la bellesa del Gorg Blau, situat a la serra de Tramuntana, és captivadora. La seua ubicació entre les muntanyes i l’intens blau de les seues aigües fan d’aquest lloc un imprescindible a Mallorca.
Cada un d’aquests llacs i llacunes té característiques que els fan únics, des de paisatges llegendaris fins entorns d’aigües cristal·lines i fauna diversa. Aquesta llista de Civitatis és una inspiració perfecta per explorar i descobrir el millor de la naturalesa a Espanya, sense necessitat d’anar massa lluny.