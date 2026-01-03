Els Pastorets critiquen que la Paeria de Lleida els ha deixat fora de la Cavalcada de Reis
L'ajuntament argumenta rotació d'espectacles per garantir la renovació de la comitiva
El grup dels Pastorets de Lleida ha expressat la seva "profunda indignació" per la seua "exclusió" de la Cavalcada de Reis. En un comunicat, defensen que han participat ininterrompudament des del 2008 en la desfilada i que se'ls hi ha comunicat la seva exclusió només dos dies abans de l'esdeveniment. Segons el grup, davant la seua queixa la Paeria va al·legar un correu electrònic que des dels pastorets asseguren que mai van rebre, fet que ha augmentat el seu malestar. En el moment de la notificació, ja tenien músics contractats i 500 globus preparats. Malgrat oferir-se a participar de manera totalment gratuïta, la resposta de l'Ajuntament va ser negativa.
L'ajuntament, per la seva banda, defensa la mesura com a part d'una política de rotació d'espectacles per garantir la renovació i el dinamisme de la comitiva reial. Així, fonts de la Paeria han assegurat a SEGRE que la decisió de no incloure certs grups en la Cavalcada de Reis de 2026 es va comunicar a les entitats afectades a l'octubre. Aquesta notificació es va realitzar mitjançant correu electrònic, on s'explicaven els motius d'aquesta política. La principal raó esgrimida és la necessitat de rotació d'espectacles per assegurar la renovació i el dinamisme de la comitiva.
L'Ajuntament subratlla que la Cavalcada de Reis és considerada un dels espectacles d'arts en viu més importants de la ciutat. Per això, es considera "essencial mantenir-la actualitzada i diversa, tot oferint oportunitats a diferents grups en cada edició", segons fonts municipals.
El grup dels Pastorets no només lamenta la seva exclusió, sinó que la considera una manca de respecte cap a les tradicions populars. Han manifestat que "sembla que es prefereixen carrosses de fantasia abans que elements arrelats a la nostra cultura".