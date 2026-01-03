ESTUDIS
Especialistes avisen que les joguines amb llum làser poden cremar la retina sense dolor
Alerten del perill per als infants
Les joguines amb llum làser poden cremar i afectar de forma molt greu la retina sense que els infants sentin dolor, segons ha afirmat l'especialista en visió, Ainhoa de Federico. D'aquesta forma, ha advertit del perill de punters i espases làser, alhora de pistoles de joguina amb espiell làser.
De Federico apunta que "mentres que els nostres ulls rebutgen naturalment un làser vermell o verd, no són tan sensibles als blaus i violetes, per lo que no es defensen a temps". D'aquesta forma, afirma que "qualsevol color de làser és igual de perillós" i s'ha de vigilar en els regals per als infants.
L'especialista, que també és la directora del Diplomado de Coach Visual i autora del mètode 'Tornar a veure-hi clar', ha avisat sobre els perills de ballestes, dards i pistoles de balins, com el seu impacte a la superfície ocular pot ocasionar problemes greus de visió. També recomana verificar que les joguines tinguin l'autorització de la normativa europea i que els infants utilitzin ulleres protectores durant el seu ús.
Per altra banda, ha declarat el perill dels focs artificials i ha demanat que només els manipulin els adults, seguint mesures de seguretat estrictes, i es mantinguin fora de l'abast dels nens. "Any rere any, les Urgències hospitalàries atenen casos de traumatismes i cremades a la còrnia, despreniment de retina i fins i tot esclat de globus ocular a causa d'accidents amb focs artificials", ha apuntat.
Finalment, ha cridat a revisar joguines giratòries, com nines, helicòpters i spinners per assegurar-se que compleixen normatives de seguretat, cas en què no haurien de suposar un perill, així com totes les joguines en general per identificar arestes perilloses i, si escau, cobrir-les com a protecció. Sobretot, de Federico ha recomanat a pares i cuidadors que supervisin el joc dels petits.
Com identificar les joguines segures
Ainhoa de Federico ha ofert tres pautes essencials a seguir abans de comprar qualsevol joguina per comprovar-ne la seguretat. Aquestes inclouen comprovar el segell CE, que garanteix estàndards mínims de seguretat, verificar que sigui adequat per a l'edat del nen segons les recomanacions del fabricant, i seguir rigorosament les instruccions d'acoblament i ús.
"Cada edat necessita estímuls visuals diferents i té riscos diferents en manipular objectes. Una joguina segura per a un nen de 10 anys pot ser perillós per a un de cinc", ha explicat.
Els traumatismes oculars infantils poden derivar en problemes crònics com ara cataractes o glaucoma anys després de l'accident. "Fins i tot amb les parpelles tancades podem fer-nos danys irreversibles o que causin ceguesa total. Les parpelles són ràpides, però no infal·libles", ha advertit.
Davant d'aquests riscos, ha destacat que no cal limitar ni prohibir el joc, sinó supervisar-lo i assegurar-se que les condicions siguin correctas. Davant de qualsevol accident, ha ressaltat que és essencial acudir immediatament a Urgències oftalmològiques, així com mantenir revisions periòdiques posteriors amb l'oftalmòleg, complementades amb exercitació i estimulació visual mitjançant un coach visual.