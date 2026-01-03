Espectacular 'salvada' d'un helicòpter del SEM després de xocar amb uns cables
L'aeronau es dirigia a atendre un ciclista atropellat a la Ribera d'Ebre
Un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va patir un incident que va fregar la catàstrofe el passat divendres quan es dirigia a la Ribera d'Ebre. L'aeronau, que anava a atendre un ciclista atropellat, va impactar contra un cablejat elèctric, evitant per poc una col·lisió fatal.
El SEM, a través d'una publicació a X, va confirmar que no es van registrar danys personals i va destacar la "professionalitat i l'habilitat de la tripulació" per aconseguir un aterratge segur, garantint així l'assistència al pacient que esperava. Aquesta ràpida actuació va ser clau per evitar conseqüències més greus.
El succés, que va tenir lloc a la comarca de la Ribera d'Ebre, va ser capturat en vídeo per diversos testimonis. Les imatges, àmpliament difoses a plataformes com Instagram, mostren el moment exacte en què l'helicòpter impacta amb els cables elèctrics, generant una situació de risc extrem. Malgrat la gravetat de l'impacte, la destresa del pilot va ser crucial per mantenir el control de l'aeronau, aconseguint equilibrar-la i evitar un desenllaç potencialment tràgic per a la tripulació.
L'helicòpter del SEM es dirigia a una intervenció urgent. La seva missió era atendre un ciclista que havia estat atropellat a la carretera C-12, concretament a l'altura del municipi de Garcia.