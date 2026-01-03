El Mag Galderic, amb els nens de Bellpuig
El Parc de Nadal de Bellpuig va rebre ahir una visita molt especial, la del Mag Galderic, encarregat de recollir les cartes que els més petits han escrit als Reis Mags.
Des de fa uns anys, la festa dels Reis a Bellpuig gira entorn d’aquesta figura, que va sorgir d’un grup de mares i pares de la Terrasseta Xics amb el suport de l’ajuntament amb l’objectiu de fer de la nit de Reis un moment encara més màgic. El Mag Galderic és un astrònom que necessita l’ajuda dels més petits per fer arribar les cartes als Reis a Bellpuig.