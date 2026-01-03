CELEBRACIONS
Mil persones encara a la ‘rave’ il·legal de la Sénia
Un miler persones i centenars de vehicles es concentraven encara ahir en una nau abandonada de la Sénia, al Montsià, on des de Cap d’Any s’està celebrant una rave il·legal. Ahir divendres al matí continuava la música i la festa al polígon industrial Les Mataltes, on els Mossos d’Esquadra i la Policia Local controlaven l’accés i, sobretot, les sortides.
Amb comptagotes, alguns dels vehicles van anar abandonant el lloc i els agents els sotmetien a proves d’alcoholèmia i drogues.
L’alcaldessa de la Sénia, Victòria Almuni, confia que aquesta rave no s’allargui gaires dies i que no es produeixin aldarulls. Propietaris d’altres naus que es van atansar al lloc se’n van anar “tranquils” pel “civisme” mostrat pels participants en la festa. Des de dimecres passat van començar a arribar vehicles encarregats de la logística.