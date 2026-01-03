SEGRE

INICIATIVA

La SexTruck, de gira pel Pirineu per prevenir violències emocionals

Està previst que tingui lloc al juliol

Imatge d’arxiu de la SexTruck, en un dels seus periples. - COOPERATIVA MAGRANES/ACN

Imatge d’arxiu de la SexTruck, en un dels seus periples. - COOPERATIVA MAGRANES/ACN

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La cooperativa Magranes, formada per un equip interdisiciplinar, ha ideat un projecte per fomentar la responsabilitat en les relacions afectives d’una forma divulgativa i prevenir violències emocionals. L’activitat està pensada per a tots els públics i inclou una gira de deu dies –del 16 al 25 de juliol– per pobles del Pirineu amb una caravana, la SexTruck; la representació de l’espectacle Afectivament responsables per a nens i famílies i tres contes il·lustrats sobre aquesta mateixa temàtica. Busquen entitats feministes i amb sensibilitat per aquests temes perquè contractin aquesta activitat. És gratuïta perquè compta amb finançament de la Generalitat i les inscripcions per contractar-la estan obertes fins al 31 de gener.

La iniciativa busca parlar obertament de les afectivitats, el feminisme i la sexualitat, “que no és el mateix que el sexe”, recalca una de les impulsores, Laia Ramiro. “Volem fomentar la prevenció i la detecció de qualsevol violència emocional i per això és necessari fer prevenció amb el treball de la responsabilitat afectiva”, assenyala.

SexTruck és, a més, una biblioteca amb material adaptat a totes les edats per comprendre aspectes de la sexualitat com la menstruació, els mètodes anticonceptius, les afectivitats i els feminismes i una exposició sobre diversitats corporals.

De gira

L’aposta de fer la gira pel Pirineu i la Val d’Aran és estratègica ja que, segons Ramiro, “a les zones més poblades s’ofereixen molts recursos educatius i a les zones de muntanya costa més arribar”.

La contractació de la gira està oberta a qualsevol entitat feminista, cooperativa, ateneu, casal i consistori.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking