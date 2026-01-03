INICIATIVA
La SexTruck, de gira pel Pirineu per prevenir violències emocionals
Està previst que tingui lloc al juliol
La cooperativa Magranes, formada per un equip interdisiciplinar, ha ideat un projecte per fomentar la responsabilitat en les relacions afectives d’una forma divulgativa i prevenir violències emocionals. L’activitat està pensada per a tots els públics i inclou una gira de deu dies –del 16 al 25 de juliol– per pobles del Pirineu amb una caravana, la SexTruck; la representació de l’espectacle Afectivament responsables per a nens i famílies i tres contes il·lustrats sobre aquesta mateixa temàtica. Busquen entitats feministes i amb sensibilitat per aquests temes perquè contractin aquesta activitat. És gratuïta perquè compta amb finançament de la Generalitat i les inscripcions per contractar-la estan obertes fins al 31 de gener.
La iniciativa busca parlar obertament de les afectivitats, el feminisme i la sexualitat, “que no és el mateix que el sexe”, recalca una de les impulsores, Laia Ramiro. “Volem fomentar la prevenció i la detecció de qualsevol violència emocional i per això és necessari fer prevenció amb el treball de la responsabilitat afectiva”, assenyala.
SexTruck és, a més, una biblioteca amb material adaptat a totes les edats per comprendre aspectes de la sexualitat com la menstruació, els mètodes anticonceptius, les afectivitats i els feminismes i una exposició sobre diversitats corporals.
De gira
L’aposta de fer la gira pel Pirineu i la Val d’Aran és estratègica ja que, segons Ramiro, “a les zones més poblades s’ofereixen molts recursos educatius i a les zones de muntanya costa més arribar”.
La contractació de la gira està oberta a qualsevol entitat feminista, cooperativa, ateneu, casal i consistori.