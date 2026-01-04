FESTES
Els Reixos, amb vocació social i cultural durant tot l'any
Una associació amb 27 anys d’història
L’Associació Reis Mags de Lleida va nàixer el 14 de febrer del 1998 com a entitat aglutinant d’aquelles persones que han encarnat any rere any el paper de Ses Majestats en les cavalcades de la capital del Segrià. Des d’aleshores ha centrat les seues accions en dos objectius molt clars. D’una banda, fomentar i divulgar la tradició dels Reixos davant altres modes nadalenques foranes que cada vegada adquireixen més protagonisme en aquestes dates. I per un altre, estrènyer llaços amb el teixit cultural de la ciutat a través d’activitats socials i comunitàries que es desenvolupen al llarg de l’any, més enllà de la festa específica de l’Epifania.
Òscar Caberol, que va encarnar el rei Gaspar el 2005, presideix la junta directiva de l’associació des de fa quatre anys. L’entitat col·labora amb iniciatives culturals i socials com actes solidaris, exposicions i concursos, sobretot el Concurs de Dibuix dels Reis Mags, que involucra cada any nens de tot Lleida. I també visites a menors a l’hospital Santa Maria i l’Arnau, una tradició que els Reixos mantenen des dels anys 30 del segle passat.