TRADICIONS
Lleida manté la seua fidelitat al tortell
El Gremi de Forners calcula que se’n vendran 220.000 unitats, una xifra similar a la dels últims anys. Creix la demanda el dia de Reis de dolços vegans i opcions sense sucre o sense gluten
El Gremi de Forners preveu que a la demarcació de Lleida es vendran fins dimarts al voltant de 220.000 tortells de Reis, una xifra molt similar a la registrada els últims anys i que confirma l’estabilitat del consum d’aquest producte tradicional. Els obradors han detectat un augment progressiu de la demanda d’alternatives adaptades a diferents necessitats alimentàries, com tortells vegans, sense sucre o sense gluten. “És una tendència que hem notat molt els últims anys. Tanmateix, el tortell tradicional està elaborat amb farina de blat”, assenyala Toni Frías, president del Gremi de Forners.
Per aquesta raó, quan es parla de tortells sense gluten, en realitat es tracta d’elaboracions alternatives, que estan elaborades amb barreges especials de farines –com arròs, panís o ametlla– i additius que intenten imitar l’estructura del producte original.
Quant als sabors, la nata continua liderant les preferències dels clients, seguida de la crema i la trufa, mentre que en els últims anys han guanyat protagonisme propostes més innovadores, com els farcits de pistatxo, que comencen a obrir-se lloc a les vitrines de les pastisseries de Lleida.
El preu dels tortells de Reis se situa aquest any entre els 32 i els 45 euros, una forquilla que els professionals atribueixen a l’encariment d’alguns ingredients bàsics, com la mantega i els ous. Tot i així, des del sector subratllen l’esforç per contenir els preus i mantenir la qualitat del producte.
Per mides, el format més venut continua sent el destinat a 4 o 8 comensals, que concentra la major part de les vendes, encara que també es registra una demanda creixent de tortells de més mida, pensats per a reunions familiars més àmplies, amb capacitat per a entre 12 i 14 persones. A més, aquests inclouen petits regals que s’afegeixen a les tradicionals figuretes i faves.
Taller per a nens al Cucalòcum
Més d’un centenar de nens es van convertir ahir en pastissers per un dia i van elaborar el seu tortell al taller organitzat pel Gremi de Forners al Cucalòcum, que avui posa fi a la programació. Amb l’ajuda de professionals, els petits, vestits amb gorra i davantal, van anar omplint els seus tortells per després compartir-los en família.