TRADICIONS
Melcior, Gaspar i Baltasar, a Lleida: “El millor regal és estimar-se”
Melcior, Gaspar i Baltasar animen els petits a compartir i a ser bondadosos. Van regalar una capa de neu a Lleida i nombroses localitats unes hores abans de l’inici de la cavalcada
Sembla que els lleidatans s’han portat molt bé, perquè ahir els Reis d’Orient van regalar a moltes localitats de Lleida una capa de neu hores abans d’arribar. A la capital, Ses Majestats d’Orient van recórrer els atapeïts carrers en la cavalcada més freda dels últims anys, segons els termòmetres. Tanmateix, l’alegria, la il·lusió i l’entusiasme dels nens i nenes de Lleida van escalfar l’ambient, que va estar marcat per les nombroses comparses, actuacions musicals de diferent temàtica i una pluja de dos tones de caramels lliures d’al·lergògens que van endolcir la vesprada a petits i grans.
Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar a Lleida ciutat amb tren, que va ser puntual, i van ser rebuts pel Gran Camarlenc, l’alcalde, Fèlix Larrosa, diversos edils i desenes de famílies a la plaça Ramon Berenguer IV. “Els reixos ens han portat neu, això significa que els nens i nenes de Lleida s’han portat molt bé”, va dir Larrosa.
Després que la multitud els donés la benvinguda amb un missatge en llengua de signes i globus, Ses Majestats van pujar a les respectives carrosses per iniciar una desfilada en la qual van participar una dotzena de carrosses, un centenar d’artistes i seixanta nens i nenes escollits per sorteig, així com representants dels Armats de la Sang i els Castellers de Lleida.
La cavalcada va partir de la plaça Ramon Berenguer IV passades les sis de la tarda i va recórrer la rambla Ferran, les avingudes Francesc Macià, Blondel i Madrid, la plaça d’Espanya i va tornar des de Blondel fins al Palau de la Paeria. Al llarg del recorregut es van habilitar diversos espais inclusius.
Una vegada acabada la cavalcada va ser el torn dels discursos dels Reixos al balcó de la Paeria. El primer va ser Melcior, que va assenyalar que “ens hem trobat Lleida plena de neu” i va confessar als petits que “la carrossa del carbó és buida, però les de regals són ben plenes perquè us heu portat molt bé”. Per la seua part, Gaspar va dir que “hem vist que els nens a Lleida s’ajuden entre ells, comparteixen, aprenen i, de vegades, s’equivoquen” i va demanar que “aquesta nit ens recordi que el millor regal és estimar-nos, cuidar-nos i fer de Lleida una ciutat d’alegria i bondat”.
Baltasar va assegurar que “la il·lusió i la bondat són els millors regals”. Va concloure posant “deures” als nens: “Heu de portar-vos bé i ser millors amb els altres”, va acabar abans que els tres rebessin les claus màgiques que els van permetre omplir de regals les cases de Lleida.